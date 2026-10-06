Chivas se prepara para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. En medio de este contexto, confirman que Alan Pulido volverá a los campos de juego.

Uno de los jugadores de Chivas que se fue por la puerta de atrás fue sin duda Alan Pulido. El excampeón de goleo del Guadalajara no anunció su retiro del fútbol, pero Joel el Tiburón Sánchez confirmó en las últimas horas que se unirá a Leyendas del Guadalajara para jugar el triangular de leyendas que se llevará adelante en Las Vegas.

El regreso de Puligol se dio en el 2025 con el objetivo de sumar un delantero que anote goles porque Chicharito Hernández, Armando González y Teun Wilke no marcaban. Su regreso ilusionó ya que anotó dos goles en sus primeros partidos, pero con el correr del tiempo el atacante no fue el mismo y con Gabriel Milito fue colgado.

En el cierre del Clausura 2026, Chivas confirmó la salida de Alan Pulido, a quien le quedaban seis meses más de contrato. Sin embargo, en ningún momento, el exjugador del Rebaño Sagrado confirmó que se retiraba o que había llegado a un nuevo club.

Alan Pulido volverá a tener acción. (Foto: IMAGO7)

A pocos días para que se juegue el Clásico Tapatío, Joel el Tiburón Sánchez confirmó que Puligol se une al equipo de leyendas para disputar un triangular en Las Vegas. “Ya me confirmó. Hace rato hablé por teléfono con él, Alan Pulido, y ya está confirmado. Se viene como refuerzo. Necesitamos goles, güey. Así que Pulido, te esperamos ahí en Las Vegas. No te hagas el que no, güey. Ya me confirmó, así que me da gusto anunciarlo ya. Alan Pulido estará con nosotros el próximo 17 de octubre ahí en el triangular de fútbol de leyendas”, reveló la leyenda del Rebaño Sagrado en Historia Chivas.

Alan Pulido molesto con Gabriel Milito

Hace unas semanas, Alan Pulido mostró su molestia por el trato que recibió de Gabriel Milito por no haber tenido minutos en la parte final en su segunda etapa con el Guadalajara. “Hay estrategias, hay cosas que en el fútbol pues se trabajan, ¿no? para poder ganar ciertos partidos, pero muchas veces se olvidan de la persona, del jugador. Eso faltó mucho, o sea, cuando yo estaba ahí en Chivas que me tocó esta última época con Milito, faltó mucho eso, los que estaban jugando todos contentos porque obviamente están jugando”, comentó en Puliendo Talento.

Y agregó: “Pero los que no los tienes hechos pedazos, o sea, y no venía una palabra de aliento. Una, dos o tres palabras, te lo juro que te cambia. Tú llegas a tu casa y dices, ‘Ah, me están viendo’ ¿Sabes? Llegas al siguiente día a entrenar con una mentalidad y una disposición diferente, en verdad. Y eso es lo que logra hacer mucho Matías Almeyda, ¿no? Habla con cada uno, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Esto y lo otro. Por eso ha tenido el éxito que ha tenido”.

Por último, reveló que su frase, no es lo mismo chango que gorila, se debía a que comparó a Gabriel Milito con Matías Almeyda. “Lo he platicado con el HH, con (Héctor) Herrera. Y también lo que hace el Turco, o sea, la verdad y ve cómo le está yendo, pues te pasan miles de circunstancias, recién viste una mala noticia, que esto y lo otro, y pues tu mente está en otro lado y haces un mal partido y no viene alguien a poderte preguntar, ‘Oye, ¿Qué tal? ¿Todo bien?’ ¿Sabes? Ese tipo de cosas Matías las tenía. Y repito, no es lo mismo chango que gorila”.