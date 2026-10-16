El exdirectivo del Guadalajara no se tocó el corazón y dio nombres de los futbolistas que están quedando a deber en el Apertura 2026.

Chivas ha caído en un bache futbolístico que le ha impedido conseguir la victoria en los últimos tres partidos de la Liga MX, por lo que Ricardo Peláez se puso a analizar la actualidad del Rebaño y se lo atribuyó no solamente a las lesiones, sino por la notable baja de juego de algunos futbolistas.

Al ser cuestionado sobre si el Guadalajara se había vuelto predecible para los adversarios, el exdirectivo rojiblanco consideró que las ausencias por lesión y las bajas de nivel de futbolistas como Richy Ledezma o Efraín Álvarez, es lo que ha impedido que el chiverío obtenga resultados como el semestre anterior.

“No creo. Muchas bajas como la de Omar Govea, Bryan González, Luis Romo, Diego Campillo, son demasiados jugadores importantes en un equipo. Creo que va a recuperar el nivel en medida de que se estén incorporando y recuperen los otros el nivel futbolístico. Creo que ha habido una baja individual más que colectiva, que refleja en los resultados.

“Richy Ledezma no está en su nivel, pero ni cerca. Y la ausencia de Bryan González. Estás hablando de los dos carrileros titulares, pusieron a Santiago Sandoval y Hugo Camberos, lo hicieron bastante bien, tan es así que se fueron a la Selección Nacional a los partidos con Rafa Márquez.

“Lo de Efraín Álvarez, que ya no es el mismo Efraín Álvarez. ¿Qué le pasó? Quién sabe. Lo están utilizando en la parte final de los partidos. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no han sido útiles porque los otros han andado muy bien, no los ha necesitado el equipo o porque no han demostrado. Son muchas variantes para que el Guadalajara no esté en los primeros sitios como estaba el torneo pasado”

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.