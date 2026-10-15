Armando González no deja de alzar la mano para tener más minutos de juego, a pesar de la poca confianza de su DT.

Armando González parece estar viviendo momentos complicados en el Olympiacos. A pesar de haber llegado como uno de los fichajes más caros en la historia del club de El Pireo, la llegada de Imanol Alguacil ha complicado sus aspiraciones de consolidarse como titular, al grado de que cada vez recibe menos minutos. Sin embargo, la Hormiga sigue aprovechando las oportunidades que tiene para demostrar que merece un lugar en el once inicial.

Este jueves, durante la visita al Olympique de Marsella por la Europa League, el delantero mexicano volvió a comenzar el partido desde la banca y entró al terreno de juego hasta el minuto 67. La decisión llamó la atención, especialmente porque González es el futbolista del Olympiacos con más goles y el segundo con más asistencias en la temporada, con cuatro anotaciones y dos pases de gol, respectivamente.

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A pesar de la falta de continuidad, el juvenil rojiblanco sigue demostrando que puede marcar diferencias cada vez que recibe una oportunidad. En esta ocasión, necesitó menos de media hora para generar más peligro que Roman Yaremchuk, el delantero que parece haberse ganado la confianza de Alguacil y que actualmente le lleva ventaja en la competencia por la titularidad.

Mientras el atacante ucraniano disputó 67 minutos sin realizar un solo disparo, la Hormiga consiguió rematar dos veces a portería en apenas 23 minutos. Una de sus aproximaciones destacó por una gran acción individual, en la que se quitó a un defensor con un recorte antes de sacar un disparo que terminó siendo atajado. Aunque no consiguió marcar, su ingreso aportó una amenaza ofensiva que Yaremchuk no había logrado generar.

Los números también respaldan al canterano de Chivas. Mientras González suma cuatro goles y dos asistencias pese a tener cada vez menos oportunidades bajo el mando de Alguacil, Yaremchuk apenas registra una anotación en la temporada, conseguida hace tres partidos. La diferencia en sus aportaciones ofensivas deja abierta la discusión sobre la jerarquía de ambos delanteros y sobre si el mexicano merece más minutos para demostrar que puede ser la principal referencia ofensiva del conjunto griego.

¿Cuándo vuelven a jugar Armando González y el Olympiacos?

El próximo compromiso del Olympiacos será este domingo 18 de octubre a las 8:00 a. m., tiempo del centro de México, cuando visite al Panetolikos en una nueva jornada de la Superliga de Grecia, por lo que habrá que estar atentos a la decisión de Imanol Alguacil. La gran incógnita será si la Hormiga recibe más minutos o incluso vuelve a la titularidad, una oportunidad que le permitiría seguir demostrando con goles y buenas actuaciones que puede ser una opción importante para el equipo de El Pireo.