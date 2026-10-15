Armando González y Mateo Chávez tuvieron actividad este jueves en la Europa League, aunque ninguno de los dos comenzó como titular y ambos ingresaron en la recta final de sus respectivos partidos. A pesar de ello, el talento de los dos canteranos rojiblancos los perfila como jugadores con potencial para destacar en Europa y en la Selección Mexicana, por lo que deberán seguir trabajando para ganarse un lugar en sus equipos y continuar con su crecimiento futbolístico.

Aunque actualmente juegan en ligas diferentes, existe la posibilidad de que ambos se enfrenten muy pronto en un partido oficial. Se trata de un escenario que ya genera ilusión entre los dos mexicanos, incluso cuando todavía no hay nada garantizado, pues un posible enfrentamiento entre el Olympiacos y el AZ Alkmaar dependerá de que ambos equipos avancen en la Europa League y coincidan en una de las siguientes rondas de la competición.

Por ahora, los dos clubes se encuentran en zona de clasificación a la siguiente fase, aunque todavía necesitan mantener sus buenos resultados para asegurar su continuidad en el torneo. Sin embargo, Mateo Chávez ya comienza a imaginar ese posible duelo y hasta le mandó un mensaje a su amigo de la infancia, dejando claro que, si llegan a encontrarse en la cancha, la amistad quedará a un lado durante los 90 minutos.

En una entrevista con Claro Sports, Chávez comentó que le gustaría que Armando González y el Olympiacos visitaran el estadio del AZ Alkmaar, “para que sientan el peso del Estadio”. El lateral mexicano dejó ver que sería un enfrentamiento especial, pues ambos futbolistas pasarían de compartir una historia desde sus años de formación a convertirse en rivales dentro del futbol europeo. Por supuesto, todo dependerá de cómo se desarrolle la competición, pero la posibilidad ya comienza a generar expectativa.

Por lo pronto, habrá que seguir de cerca los próximos compromisos de ambos equipos en la Europa League. El Olympiacos suma dos victorias en sus primeros dos partidos, mientras que el AZ Alkmaar registra un triunfo y una derrota. El primer paso para que se concrete este posible duelo de canteranos rojiblancos será que los dos clubes consigan avanzar a la siguiente ronda y que el sorteo o el cuadro de eliminación directa los coloque frente a frente.

Armando González y Mateo Chávez se volverán a encontrar en la Fecha FIFA de noviembre

Antes de la posibilidad de enfrentarse como rivales en Europa, Armando González y Mateo Chávez podrían volver a coincidir con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de noviembre. Si mantienen su nivel y las lesiones no representan un obstáculo, ambos tendrían posibilidades de entrar en la convocatoria para los compromisos frente a Jamaica en la Nations League, aunque su llamado dependerá de la decisión del cuerpo técnico encabezado por Rafa Márquez. De concretarse su convocatoria, los dos canteranos tendrían una nueva oportunidad de compartir equipo con México antes de que la Europa League pueda convertirlos en rivales.