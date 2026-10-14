La Selección Mexicana no tuvo el arranque esperado bajo el mando de Rafael Márquez durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en las que el equipo acumuló cuatro partidos sin conseguir una victoria. Los resultados y el funcionamiento del Tricolor dejaron varias dudas entre los aficionados, pero uno de los jugadores que más resintió esta situación fue Armando González, quien no encontró las oportunidades esperadas para generar peligro y demostrar su capacidad goleadora con el combinado nacional.

La situación fue especialmente decepcionante para el exdelantero de Chivas porque, ante la ausencia de Raúl Jiménez, la Hormiga tenía la oportunidad de competir por un lugar como titular en la Selección Mexicana. Sin embargo, no logró aprovechar los minutos que recibió como esperaba, mientras que Santiago Giménez y Germán Berterame también buscaban demostrar sus condiciones para escalar posiciones en la jerarquía de delanteros del Tricolor. Ahora, una nueva noticia podría cambiar el panorama de cara a la próxima convocatoria.

Y es que, aunque se esperaba que Raúl Jiménez estuviera de regreso para la Fecha FIFA de noviembre, cuando México disputará sus primeros partidos oficiales de la Concacaf Nations League bajo el mando de Rafael Márquez, este miércoles se confirmó que el delantero tendrá que someterse a una operación que lo mantendría fuera de las canchas durante al menos tres meses. De confirmarse ese plazo de recuperación, el atacante del Wolverhampton se perdería la próxima convocatoria del Tricolor, dejando vacante un lugar importante en la delantera mexicana.

Si bien la lesión de un jugador como Raúl Jiménez nunca puede ser motivo de celebración, su ausencia representa una nueva oportunidad para que Armando González pelee por un lugar importante en la Selección Mexicana. La Hormiga podría aspirar a la titularidad o, cuando menos, convertirse en la segunda opción de Rafael Márquez para ocupar la delantera. Para conseguirlo, primero tendrá que aprovechar sus oportunidades con el Olympiacos, recuperar ritmo de juego y demostrar que puede competir al máximo nivel, con la mira puesta en ganarse un lugar para los compromisos oficiales de noviembre.

Afortunadamente para el delantero mexicano, este jueves el Olympiacos visitará al Olympique de Marsella en la Europa League, una competencia en la que Armando González busca consolidarse. La Hormiga tiene una oportunidad importante para sumar minutos y demostrar sus condiciones, especialmente si consigue aprovechar las opciones que tenga frente al conjunto francés. Un buen rendimiento no solamente podría ayudarlo a ganar protagonismo en su club, sino también a llegar en mejores condiciones a la próxima convocatoria del Tricolor, donde tendrá que competir por el lugar que deja vacante Jiménez y demostrar que está preparado para asumir una mayor responsabilidad.

¿Contra quién jugará la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League?

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en una serie de eliminación directa que se disputará a partidos de ida y vuelta durante la Fecha FIFA de noviembre. El primer encuentro se jugará el 14 de noviembre en territorio jamaiquino, mientras que la vuelta tendrá lugar el 17 de noviembre en Monterrey. El Tricolor necesitará mostrar una versión mucho más convincente que la ofrecida durante septiembre y octubre, pues estará obligado a conseguir un resultado favorable en el marcador global para avanzar a la siguiente ronda y mantener sus aspiraciones de conquistar nuevamente el torneo regional.