En Qatar se está disputando la Copa del Mundo Sub-17 2028 en la que la Selección Mexicana mantiene un invicto debido a que superó a Rumania y Camerún. Uno de los goleadores del Tri fue Gerson Gutiérrez, canterano de Chivas, ya que este martes anotó un doblete para el equipo de Carlos Cariño. ¿Lo tendrá en cuenta Gabriel Milito para el Clausura 2027?

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En más de una ocasión, el Guadalajara ha dado de qué hablar porque sus fuerzas básicas se destacaron no solo en el equipo de la Liga MX, sino también en las diferentes categorías del conjunto nacional. En este año, el Rebaño Sagrado dio de qué hablar indirectamente por el papel de Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Sebastián Liceaga, Samir Inda, Yohan Orozco, Carlos Hernández, Cristo Navarrete y Diego Covarrubias en el Premundial de la CONCACAF 2026.

Tras la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028, el nuevo objetivo de la Selección Mexicana es que su Sub-17 se corone en la Copa del Mundo de Qatar. La semana pasada superó por 1-0 a Rumania, mientras que esta mañana goleó por 4-0 y clasificó a los octavos de final del certamen mundialista.

Gerson Gutiérrez ya debutó con Tapatío en el Apertura 2026.

Photo: IMAGO7

Uno de los destacados de este encuentro fue Gerson Gutiérrez, quien se despachó con un doblete para cerrar el partido. En las dos anotaciones, el futbolista de Verde Valle apareció en soledad para empujar la pelota y poner cifras definitivas al partido.

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¿Quién es Gerson Gutiérrez?

Gerson Gutiérrez nació en Guaymas, tiene 17 años y juega como carrilero y extremo por izquierda. En este Apertura 2026, el mediocampista tuvo su debut en la Liga de Expansión MX en la que jugó como atacante, mientras que en la derrota de los Cabritos ante Alacranes por 5-0 el canterano vio minutos como carrilero.

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¿Gabriel Milito lo tendrá en cuenta para el Clausura 2027?

De momento no hay una respuesta clara sobre qué jóvenes del Guadalajara van a ser tenidos en cuenta para la pretemporada. Sin embargo, es un hecho que Gerson Gutiérrez podría entrar en consideración especialmente porque por ese sector Bryan González no tiene suplente porque Jonathan Pérez saldría en el próximo mercado de pases, Hugo Camberos es la última opción del técnico argentino, mientras que Leonel Calderón asoma como una variante más, pero que no es convocado.