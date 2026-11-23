Chivahermanos, abríguense bien porque en la cima hace mucho frío, debido a que superamos a Cruz Azul en la última jornada y cerramos como superlíderes de la fase regular del Apertura 2026. Gabriel Milito pudo ante la Máquina gracias a un golazo de Efraín Álvarez, pero afirmó que no han ganado nada. Por su parte, Joel Huiqui afirmó que el Rebaño Sagrado era un merecido líder de campeonato.

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A su vez, se confirmó día y horario para los Cuartos de Final de la Liguilla ante Pachuca. Por otro lado, Armando González volvió a tener acción en la Superliga de Grecia y en menos de 15 minutos de juego se despachó con un golazo de cabeza.

Chivas venció a Cruz Azul con golazo de Efraín Álvarez

El Guadalajara y la Máquina llevaron adelante un enorme partido en el que el equipo de Gabriel Milito dominó más en el primer tiempo y en el final del segundo. Una de las grandes figuras del partido fue Efraín Álvarez, quien se despachó con un golazo de volea ante un Andrés Gudiño que tuvo varias apariciones en el Estadio Akron.

Gabriel Milito advierte a Chivas

Luego de la victoria ante Cruz Azul y finalizar como superlíderes, Gabriel Milito envió un claro mensaje al Guadalajara al señalar que no han ganado nada. "Importante porque además era cerrar el campeonato. La victoria, además de darnos tres puntos, nos daba el liderato. Lo valoro mucho por el esfuerzo de los jugadores, por las distintas circunstancias que nos tocó vivir durante el torneo y por eso estoy contento. Dicho eso, no nos dan lo que realmente queremos por haber sido líderes, ahora empieza un nuevo campeonato en donde los ocho clasificados tenemos las mismas opciones", comentó.

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Y agregó: "Para mí no hay un favorito, eso habrá que demostrarlo cuando comience cada uno de los partidos y ahí habrá que marcar la diferencia si es que existe una diferencia. Contento, pero no hemos conseguido lo que tanto anhelamos, lo que queremos y para eso todavía queda un largo recorrido. Claramente será duro, difícil, como siempre".

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Joel Huiqui felicitó a Chivas

Luego de lo vivido ante Chivas en el Estadio Akron, el entrenador de Cruz Azul admitió que el Rebaño Sagrado es un merecido líder de la tabla general de posiciones. "Nos enfrentamos a rivales que nos presentaban diferentes complejidades y logramos sortear a algunos y a otros no los ajustamos. Me deja una sensación no feliz, porque nos hubiera encantado poder cerrar de una mejor manera, sobre todo con el liderato. Hoy nos enfrentamos a buen rival y es un rival de Liguilla, está merecidamente en el primer lugar", declaró.

Chivas superlíder de la tabla de posiciones

Tras 17 jornadas, Chivas logró cerrar la Liguilla como superlíder de la tabla general de posiciones con 33 puntos, tres menos que en el Clausura 2026. El Guadalajara logró la ventaja deportiva para Cuartos de Final y en una eventual Semifinal, y, de llegar a donde todos queremos llegar, cerrará su participación en el Estadio Akron.

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Horarios confirmados para Chivas vs. Pachuca

La Liga MX hizo oficial días y horarios para los juegos de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. La ida entre Chivas y Pachuca se llevará el próximo jueves 26 de noviembre a las 19:00 del centro en el Estadio Hidalgo, mientras que la vuelta el domingo 29 a las 19:07 en el Estadio Akron.

Las Chivas de Milito ante Pachuca.

Photo: Imagen generada con CHATGPT.

Armando González anotó un golazo para Olympiacos

Al igual que en los últimos partidos, Armando González volvió a ser suplente en Olympiacos, pero ingresó en el segundo tiempo y volvió a anotar. A pesar de que el partido estaba definido, a la Hormiga le bastaron dos minutos para anotar un golazo de cabeza para poner el 6-2 final frente a Iraklis.