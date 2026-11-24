Chivas logró clasificarse a la Liguilla del Apertura 2026 como líder de la Tabla General después de finalmente romper su mala racha contra Cruz Azul. Sin embargo, el Guadalajara no solamente terminó la fase regular como el mejor equipo del campeonato, sino también como la mejor defensiva y el mejor local de la Liga MX. Por si fuera poco, los dirigidos por Gabriel Milito fueron los únicos que terminaron el torneo regular sin conocer la derrota como visitantes, números que respaldan el gran trabajo realizado por el estratega argentino y que colocan al Rebaño Sagrado como uno de los principales candidatos al título.

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Teniendo en cuenta todos estos logros, resulta complicado hacerle algún reproche a Gabriel Milito por las decisiones que ha tomado durante el torneo. Sin embargo, uno de los cuestionamientos más recurrentes de la afición rojiblanca tiene que ver con las pocas oportunidades que recibe Hugo Camberos . Y es que el canterano del Guadalajara ha demostrado en diferentes ocasiones que tiene talento suficiente para marcar diferencias en el ataque, pero no ha conseguido consolidarse bajo las órdenes del entrenador argentino, quien constantemente ha optado por utilizar otras alternativas.

Hugo Camberos regresó a Chivas después de ir con Selección Mexicana.

Y es que, incluso con las constantes lesiones que sufrió el Rebaño Sagrado durante el presente campeonato, Hugo Camberos volvió a tener dificultades para encontrar regularidad. De hecho, el canterano rojiblanco acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir un solo minuto de juego con Chivas, pues la última vez que tuvo actividad en Primera División fue durante el encuentro correspondiente a la Jornada 13 contra Necaxa. Desde entonces, Gabriel Milito ha prescindido del joven atacante a pesar de las diferentes modificaciones que ha tenido que realizar en sus alineaciones.

Esto significa que Hugo Camberos llegará a la Liguilla del Apertura 2026 con más de un mes sin actividad en Primera División, una situación que no resulta nada alentadora para sus posibilidades de participar en la fase final del campeonato. Y es que, además de la evidente falta de ritmo de competición, las recientes decisiones de Gabriel Milito sugieren que el canterano rojiblanco no se encuentra entre sus principales alternativas ofensivas, algo que difícilmente cambiaría ahora que el Guadalajara comenzará a disputar los partidos más importantes de la temporada.

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De mantenerse esta tendencia, Camberos estaría condenado a recibir muy pocos minutos durante la Liguilla o incluso podría terminar su participación en el torneo sin volver a pisar el terreno de juego. Evidentemente, esta situación podría reavivar los rumores sobre una posible salida del joven atacante de cara al Clausura 2027, especialmente teniendo en cuenta que necesita continuidad para seguir desarrollando su talento. Habrá que esperar para conocer si Gabriel Milito decide darle alguna oportunidad durante las eliminatorias o si el canterano continúa relegado a un segundo plano.

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¿Cuánta actividad tuvo Hugo Camberos con Chivas en el Apertura 2026?

Curiosamente, el Apertura 2026 ha sido el torneo en el que Hugo Camberos ha recibido más oportunidades desde la llegada de Gabriel Milito al Guadalajara, pues disputó nueve partidos, seis de ellos como titular, acumulando 478 minutos de juego, apenas el 31% del tiempo posible durante la fase regular. Sin embargo, cabe recordar que buena parte de esta actividad se debió a que el estratega argentino decidió utilizarlo como sustituto de Bryan González durante su lesión. Una vez que el Cotorro se recuperó y estuvo nuevamente disponible, Camberos perdió protagonismo hasta quedarse completamente sin minutos durante la recta final del campeonato.