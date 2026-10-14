Aunque de descartó la fractura en el dedo del pie del defensor del Guadalajara, el diagnóstico seguiría siendo una incógnita, incluso dentro del club.

Chivas está viviendo un semestre de pesadilla con respecto al tema de lesionados que ha registrado en el Apertura 2026, debido a que varios jugadores han sufrido alguna dolencia por la que se han perdido algunos partidos, en donde Diego Campillo se perdería el próximo duelo contra Tigres.

Aunque las alarmas se encendieron al término del Clásico Tapatío contra Atlas por la forma en que el defensor del Guadalajara abandonó el Estadio Jalisco, surgió el optimismo unas horas después cuando se descartó la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Diego Yvey, destapó que la inflamación en el pie de Diego Campillo no ha cedido, por lo que no han podido realizarle otro estudio para saber con certeza la gravedad de su lesión y el tiempo estimado de recuperación, por lo que el zaguero habría quedado descartado del duelo contra Tigres.

“Diego Campillo, sigue inflamada la zona de su pie derecho. Está descartada la fractura del quinto metatarsiano, pero no han podido realizarle una evaluación más por la misma situación de que está inflamado, pero también está descartado Diego Campillo contra Tigres“, explicó el reportero en un enlace para Futbol Picante.

¿Cuáles serían las bajas de Chivas contra Tigres?

Luis Romo – Lesión

Miguel Gómez – Lesión

Miguel Tapias – Lesión

José Castillo – Lesión

Bryan González – Lesión

Diego Campillo – Lesión

Kevin Castañeda – Suspensión

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.