El VAR volvió a lucir por su ausencia pese a una increíble mano del tamaño del Estadio Jalisco.

El Clásico Tapatío es uno de los partidos más pasionales que existen en la Liga MX, en donde Chivas intentó conseguir el triunfo desde el primer minuto de juego, en donde rápidamente pusieron a temblar a la zaga del Atlas, aunque el arbitraje estuvo listo para salvar a los Zorros.

En una combinación que buscó el Guadalajara con un pase filtrado, Ángel Sepúlveda chocó con el cuerpo al zaguero rojinegro, en donde el rojiblanco retrasó el esférico para la llegada de Roberto Alvarado, quien intentó el disparo, mismo que Jorge Sánchez detuvo con el brazo.

Mientras todos los futbolistas del chiverío exigían el penalti, el silbante Marco Ortiz sancionó una infracción de parte del Cuate en su disputa por la redonda, jugada que causó revuelo y que algunos analistas confirmaron que no había infracción y debió marcarse la pena máxima en favor del Rebaño.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.