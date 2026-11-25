Chivas debutará en la Liguilla del Apertura 2026 cuando enfrente a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final en el Estadio Hidalgo. A horas de recibir al superlíder de la fase regular, Oussama Idrissi advirtió a compañeros y afición que el equipo de Gabriel Milito será un rival complicado en el inicio de la Fiesta Grande.

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Finalmente, el Rebaño Sagrado logró romper tres años sin victoria ante la Máquina luego de haber ganado por 1-0. Efraín Álvarez volvió a tener un gran partido y anotó un golazo de volea, mientras que Richard Ledezma, Bryan González, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez se encargaron de hacer chiquita a la defensa de Cruz Azul.

El próximo jueves, Chivas enfrentará a Pachuca con la carga de ser favoritos tras finalizar como líderes de la tabla general de posiciones. Por su juego y momento futbolístico, Oussama Idrissi advierte a compañeros y afición que será un partido parejo ante el equipo de Gabriel Milito por los Cuartos de Final de la Liguilla.

Oussama Idrissi sabe que Chivas será un rival complicado.

Photo: IMAGO7

“Ves un equipo que tiene mucho talento, muchos jugadores que juegan bien, que están también en la selección. Tenemos que respetarlos mucho, respetarlos mucho porque al final terminaron primero por muchos puntos y tienen un buen fútbol. Entonces va a ser un partido muy interesante, un partido muy intenso”, explicó el atacante hidalguense.



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Y agregó: “Creo que hay dos equipos, que los dos quieren ir para el triunfo, que siempre quieren ganar, incluso por títulos. Entonces, para nosotros es un rival ideal para iniciar el día”. Por otro lado, el atacante de Pachuca señaló que hay que tener cuidado con toda la plantilla debido a que es muy completa.

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“No veo un jugador de un equipo que es muy fuerte, que sabe de a qué juegan, rotan mucho entre ellos, rotan con jugadores que están en el banco, que entran, que también tienen su valor. Entonces, veo un equipo completo que es competitivo y que por una razón terminaron primero”, cerró Oussama Idrissi.

¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.