Chivas consiguió clasificarse a la Liguilla como líder de la Tabla General del Apertura 2026 y tendrá que enfrentarse a Pachuca en los Cuartos de Final . Y es que los Tuzos consiguieron quedarse con el octavo puesto gracias a una racha de cuatro victorias consecutivas, por lo que llegan a la Fiesta Grande atravesando un gran momento. Sin embargo, el conjunto hidalguense mostró bastante irregularidad a lo largo del campeonato, alternando actuaciones sobresalientes con otras bastante preocupantes, por lo que existen algunas fortalezas y debilidades que Gabriel Milito deberá tener en cuenta para preparar la eliminatoria.

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Sin duda alguna, la principal fortaleza de Pachuca es Salomón Rondón, quien a sus 37 años firmó un torneo de ensueño al conseguir 17 goles y tres asistencias durante la fase regular del Apertura 2026. El delantero venezolano continúa demostrando su extraordinaria capacidad goleadora y será uno de los futbolistas a los que mayor atención deberá prestar la defensa rojiblanca. Sin embargo, tampoco habrá que perder de vista a Oussama Idrissi y Rodolfo Pizarro, quienes han sido fundamentales en la generación de oportunidades ofensivas de los Tuzos, acumulando nueve asistencias entre ambos durante el campeonato.

No obstante, la extraordinaria temporada de Salomón Rondón también deja en evidencia una de las principales debilidades del conjunto hidalguense: la enorme dependencia que tiene Pachuca de su delantero venezolano para marcar goles. Y es que, mientras el experimentado atacante promedió prácticamente una anotación por jornada, sus perseguidores en la tabla de goleo del equipo son Oussama Idrissi y Alán Bautista, con apenas tres tantos cada uno. Por eso, una de las claves para Gabriel Milito será limitar las oportunidades de Rondón y dificultar que sus compañeros puedan abastecerlo constantemente de balones en posiciones peligrosas.

Por otro lado, aunque buena parte del protagonismo se lo ha llevado su delantero, Pachuca terminó la fase regular como la segunda mejor defensiva del Apertura 2026, solamente por detrás del Guadalajara. Mientras que el Rebaño Sagrado recibió apenas 15 anotaciones durante las 17 jornadas del campeonato, los Tuzos solamente permitieron 20 goles. Esto demuestra que el éxito del conjunto hidalguense también estuvo acompañado de una importante solidez defensiva, por lo que Chivas deberá ser especialmente contundente con las oportunidades que consiga generar durante ambos encuentros de la eliminatoria.

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Sin embargo, uno de los aspectos que podría jugar a favor del Guadalajara es que Pachuca tuvo muchas dificultades para conseguir buenos resultados en el Estadio Hidalgo durante el presente torneo. Y es que los Tuzos solamente ganaron dos de los ocho encuentros que disputaron como locales, además de registrar tres empates y tres derrotas. Si a esto le sumamos que Chivas fue el único equipo de la Liga MX que terminó la fase regular sin perder como visitante, existen argumentos para pensar que los dirigidos por Gabriel Milito podrían regresar al Estadio Akron con una ventaja en el marcador global.

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Pachuca perdió con rivales como Querétaro y Puebla, y ganó a Toluca y América

Una de las mayores muestras de la irregularidad que presentó Pachuca durante el Apertura 2026 está precisamente en sus resultados. Y es que, si bien fue durante las primeras semanas del campeonato, los Tuzos sufrieron derrotas contra equipos como Querétaro y Puebla en las Jornadas 2 y 4, respectivamente. Sin embargo, durante la recta final consiguieron imponerse a dos de los rivales más complicados de la Liga MX, derrotando al América en la Jornada 14 y a Toluca en la 17. Por eso, aunque Chivas llega como favorito a esta eliminatoria, Gabriel Milito no deberá confiarse ante un equipo que ha demostrado tener condiciones para competir contra los mejores del campeonato.