Una de las grandes joyas que tiene actualmente Chivas en sus Fuerzas Básicas es Anwar Ben Rhouma, delantero que ha llamado poderosamente la atención durante el Apertura 2026. Y es que el joven atacante terminó la fase regular como líder de goleo de la categoría Sub-21 , situación que inevitablemente ha despertado la ilusión de muchos aficionados rojiblancos. Especialmente porque una de las prioridades del Guadalajara para el próximo mercado de fichajes es reforzar la delantera, por lo que algunos seguidores consideran que el Rebaño Sagrado podría encontrar la solución a sus problemas de contundencia dentro de su propia cantera.

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Sin embargo, aunque el talento de Anwar Ben Rhouma es innegable, es importante analizar todo el contexto antes de pedir su incorporación al Primer Equipo. Para empezar, el delantero está disputando apenas su primer torneo con el Guadalajara, luego de llegar a la institución rojiblanca tras la desaparición de Mazatlán, equipo en el que se formó. Por lo tanto, todavía se encuentra en un proceso de adaptación a la metodología y al estilo de juego de las Fuerzas Básicas de Chivas, por lo que sería conveniente permitirle consolidarse antes de acelerar su proceso de desarrollo.

Anwar Ben Rhouma volvió a anotar, esta vez de penal.

Photo: Imago7

Además, si bien Anwar Ben Rhouma ya tuvo la oportunidad de sumar minutos con el Tapatío, prácticamente toda su actividad durante el Apertura 2026 se concentró en la categoría Sub-21. Y es que existe una diferencia importante entre competir en un torneo con límite de edad y hacerlo en la Liga de Expansión, donde puede encontrarse con futbolistas mucho más experimentados. Por eso, antes de dar el salto a Primera División, lo ideal sería que el atacante consiga mayor regularidad con el conjunto filial del Guadalajara y demuestre que también puede mantener su capacidad goleadora frente a rivales de mayor experiencia.

Incluso, destacar con el Tapatío tampoco garantiza recibir una oportunidad bajo las órdenes de Gabriel Milito. Cabe recordar que Vladimir Moragrega terminó el torneo pasado como líder de goleo de la Liga de Expansión y ni siquiera eso fue suficiente para que el estratega argentino decidiera incorporarlo al Primer Equipo. Esto a pesar de que Chivas perdió a Armando González durante el mercado de fichajes de verano. Por lo tanto, queda claro que Milito no solamente toma en cuenta la cantidad de goles que puede marcar un delantero, sino también otras características que considera necesarias para el funcionamiento colectivo del Guadalajara.

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Por último, cabe recordar que Chivas estaría buscando un delantero de jerarquía para reforzar su ataque de cara al Clausura 2027, por lo que sería contraproducente depositar toda esa responsabilidad sobre un futbolista de apenas 21 años que lleva unos cuantos meses en la institución. La exigencia que existe en el Guadalajara podría terminar perjudicando su desarrollo si se le pide solucionar inmediatamente los problemas de contundencia del equipo. Lo ideal sería que Anwar Ben Rhouma continúe creciendo con el Tapatío y que, eventualmente, pueda incorporarse de manera gradual al Primer Equipo, sin cargar con la presión de convertirse en su referente ofensivo desde el primer momento.

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Gabriel Milito ya tiene en la mira a Anwar Ben Rhouma, lo llevó al Clásico Nacional amistoso

A pesar de que Anwar Ben Rhouma solamente ha tenido actividad oficial con Chivas Sub-21 y el Tapatío, el delantero ya está bajo la mira de Gabriel Milito, quien decidió incluirlo en el viaje del Primer Equipo a Oakland para disputar el Clásico Nacional amistoso contra América como parte del Tour Rebaño 2026. Si bien el joven atacante no recibió minutos durante aquel encuentro, ya tuvo la oportunidad de compartir vestidor con los futbolistas del máximo circuito y conocer de cerca la dinámica de trabajo del estratega argentino. Esto demuestra que el Guadalajara tiene presente su potencial y que no necesariamente necesita apresurar su debut para continuar trabajando en su desarrollo.