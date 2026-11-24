El Guadalajara logró quedarse con el superliderato del Apertura 2026 luego de haber superado por 1-0 a Cruz Azul . El próximo sábado, el Guadalajara debutará ante Pachuca por la Liguilla y, en la previa, Diego Campillo envió un claro mensaje a compañeros, afición y Liga MX para señalar que están para ser campeones.

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El Rebaño Sagrado saldó una importante deuda el último sábado debido a que superó a la Máquina por la mínima diferencia y lo hizo con un claro dominio. En el primer tiempo fue claramente superior, mientras que en el segundo tiempo sufrió, pero con el ingreso de Brian Gutiérrez estuvo más cerca de anotar el segundo.

Uno de los jugadores destacados de la victoria de Chivas ante Cruz Azul fue, sin duda, Diego Campillo con quites claves cuando los de Joel Huiqui se acercaban para el empate. A poco más de 48 horas para enfrentar a Pachuca por los Cuartos de Final de la Liguilla, Diego Campillo afirmó que el Guadalajara va a romper la sequía en el Apertura 2026.

Campillo afirmó que van a romper la 13.

Photo: IMAGO7

“Sí, vamos a romper la sequía. Tenemos todo para ser campeones. Creo que jugador por jugador somos los mejores. Es que yo veo el trabajo acá dentro y estamos convencidos de que queremos ser campeones. Trabajamos todos los días”, explicó el zaguero rojiblanco en conferencia de prensa. Y agregó: “Ahora tenemos el plantel completo, hubo por ahí en el torneo varias lesiones. Ahora lo tenemos completo, entonces no tenemos excusas, no tenemos nada. Tenemos cuadro completo y mucha ilusión, muchas ganas de darle un título”.

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Diego Campillo habló de Pachuca

De cara al duelo contra Pachuca, Diego Campillo afirmó que será un rival complicado y que no hay diferencias entre el octavo y el primero. “No importa quién es el primero o el octavo. Dicen mucho que el primero no termina campeón. Es de momento, es de futbol. No veo primero contra octavo, cualquier tiene para quedar campeón. Es un partido muy bueno, pues claro que queremos llevarnos la llave”, explicó.

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Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt.

Photo: Imagen generada por CHATGPT.

Y añadió: “Somos las dos mejores defensivas y para quedar campeones es importantísimo. Una es meter goles y otra que no te metan. Va a ser un partido muy cerrado, va a ser una diferencia de uno o dos goles. Va a ser de no desesperarse, manejar los tiempos bien y cerrar acá en casa”.

¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.