Chivas comenzará su participación en la Liguilla del Apertura 2026 este jueves 26 de noviembre, cuando visite a Pachuca en el Estadio Hidalgo para disputar el partido de Ida de los Cuartos de Final . Y es que, si bien el equipo de Gabriel Milito terminó la fase regular como líder de la Tabla General y enfrentará al octavo clasificado, los Tuzos llegan atravesando uno de sus mejores momentos del campeonato. Por eso, dentro del vestidor rojiblanco son conscientes de que la diferencia de posiciones entre ambos equipos no necesariamente se verá reflejada en el terreno de juego.

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Al respecto, Diego Campillo habló en conferencia de prensa sobre lo que espera del enfrentamiento contra el conjunto hidalguense y dejó bastante clara la postura que existe dentro del Guadalajara. Y es que el defensor rojiblanco descartó que Pachuca vaya a ser un rival sencillo por el simple hecho de haber terminado en el octavo lugar, especialmente considerando la manera en que consiguió su clasificación a la Fiesta Grande. Los Tuzos cerraron la fase regular con cuatro victorias consecutivas, una racha que les permitió recuperar la confianza y que los convierte en un rival peligroso para las aspiraciones del Rebaño Sagrado.

Chivas enfrentará al Pachuca en los Cuartos de Final del Apertura 2026.

Photo: Etzel Espinosa

Aunque Diego Campillo no recordaba con exactitud la cantidad de partidos consecutivos que había ganado el conjunto hidalguense, sí estaba consciente del buen momento que atraviesa. En ese sentido, el canterano rojiblanco rechazó la idea de que Chivas vaya a enfrentar al equipo más fácil de la Liguilla, pues considera que Pachuca tiene un buen plantel y suficientes argumentos para competir en esta instancia. Por eso, más que confiarse por haber terminado como líderes del campeonato, los dirigidos por Gabriel Milito deberán mantener la concentración y evitar subestimar a un rival que ha demostrado ser capaz de derrotar a los mejores equipos de la Liga MX.

Incluso, Diego Campillo considera que existen muchas posibilidades de que la eliminatoria se termine definiendo hasta el partido de Vuelta en el Estadio Akron, algo que demuestra el respeto que existe dentro del vestidor rojiblanco por el conjunto hidalguense. Y es que, aunque el Guadalajara buscará conseguir una ventaja importante durante su visita al Estadio Hidalgo, los futbolistas son conscientes de que difícilmente será una serie sencilla. Esto no necesariamente refleja temor por enfrentar a los Tuzos, sino que el Rebaño Sagrado entiende que deberá mantener su mejor nivel durante los 180 minutos de la eliminatoria.

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Precisamente, Diego Campillo está llamado a ser uno de los jugadores más importantes de Chivas durante esta serie, pues tendrá la complicada tarea de contener a Salomón Rondón, máximo goleador del Apertura 2026 con 17 anotaciones. Sin embargo, una de las cualidades que ha demostrado el defensor rojiblanco es su capacidad para competir contra delanteros que destacan por su fortaleza física, respondiendo con intensidad en los duelos individuales y utilizando correctamente su cuerpo para disputar la posesión del balón. Limitar las oportunidades del atacante venezolano será una de las principales claves para que el Guadalajara consiga su boleto a las Semifinales.

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Chivas debe aprovechar los malos resultados del Pachuca en su casa

A pesar del buen momento que atraviesan los Tuzos, existe una estadística que podría jugar considerablemente a favor del equipo de Gabriel Milito. Y es que Pachuca solamente consiguió ganar dos de los ocho partidos que disputó en el Estadio Hidalgo durante la fase regular , además de registrar tres empates y tres derrotas. Por su parte, Chivas fue el único equipo que terminó el Apertura 2026 sin conocer la derrota como visitante, por lo que deberá aprovechar esta fortaleza para intentar conseguir una ventaja en el partido de Ida y posteriormente definir su clasificación a las Semifinales frente a su afición en el Estadio Akron.