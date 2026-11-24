El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca por la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, José María Garrido reveló que Chivas y Gabriel Milito decidieron negociar la renovación recién en enero porque están enfocados en la Fiesta Grande. A su vez, revelan que la intención de Amaury Vergara, Javier Mier y Alejandro Manzo sería ofrecer al menos un año y medio de extensión.

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Es un hecho que el entrenador rojiblanco logró encarrilar a un equipo que un año y medio atrás no tenía rumbo. Por esta razón, la afición espera que el Rebaño Sagrado haga oficial la renovación del argentino cuanto antes, especialmente porque desde Argentina se escucha que River Plate como Independiente lo tienen en carpeta.

Mientras Chivas se alista para enfrentar a Pachuca por el Apertura 2026, José María Garrido confirmó que la directiva y Gabriel Milito no se quieren sentar a negociar hasta finalizar su participación en la Liguilla de la Liga MX. “¿Por qué Gabriel Milito no ha renovado su contrato? Cuando lleguemos al final del torneo, cuando lleguemos al mes de diciembre, al último día de diciembre al 31 de diciembre de este año a Milito solamente le van a restar 6 meses de contrato y en ese escenario, considerando que Chivas puede ser un equipo que pelee por el título, le van a quedar seis meses de contrato y si Chivas hace un buen torneo y si Chivas tiene una buena participación en esta liguilla y si por ahí queda campeón, porque existe la posibilidad al ser superlíder tiene la opción de pelear por el título, se lo van a querer arrebatar al Guadalajara”, explicó el periodista de Claro Sports.

Gabriel Milito y Chivas postergaron las negociaciones.

Photo: IMAGO7

Y agregó: “Milito ya ha dicho: ‘mientras yo tenga contrato no voy a escuchar a nadie más’, pero ¿qué va a pasar cuando termine el contrato? Porque este se vence en 7 meses. Hay novedades en relación a este tema. Ayer estuvimos platicando, buscando saber qué ha pasado y por qué la directiva no ha podido resolver esta situación. Tomaron la decisión en conjunto la directiva de Chivas y Gabi Milito que se van a sentar a platicar de la renovación sí, pero en enero empezando el año. Ahora no es momento. Esto evidentemente fue solicitado por las dos partes. Me dicen que hay una buena comunicación entre la directiva y el cuerpo técnico y quien representa a Milito, pero sí pidieron que se pudieran sentar a hablar de renovación hasta el mes de enero”.

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¿Qué le ofrecería Chivas a Gabriel Milito?

En el mismo informe, José María Garrido explicó que el Guadalajara ofrecería de mínimo entre dos y un año y medio de contrato más. “Tengo entendido que la directiva le quisiera ofrecer por lo menos el mismo contrato de año y medio para que Milito pudiera quedarse todo el 27 y 28 y terminar en diciembre de 2028. Ofrecerle entre año y medio y 2 años por lo menos, pero esa situación se va a empezar a caminar, a manejar un poco más adelante”, explicó.

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Gabriel Milito y sus números con Chivas.

Photo: Imagen generada con CHATGPT.

Sin embargo, en el mismo análisis recordó que no sería extraño que Gabriel Milito decida irse si no logra el campeonato. “Alguien en el interior de Verde Valle cree que Milito podría decir ‘Si no fue en esta va a estar bien complicado’. Ahí nos vemos. Ojalá que no, ojalá que quien me contó esa, que no es ni siquiera versión, es una perspectiva, es algo que se intuye un tema de intuición, esperemos que no porque a Gabi Milito sin duda que le ha hecho bastante bastante bien al Guadalajara y los resultados están ahí a la vista”, cerró Chema Garrido.

¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.