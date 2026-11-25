Chivas logró una importante victoria luego de haber superado por 1-0 a Cruz Azul gracias al golazo de Efraín Álvarez. De lo que nadie habla es que en el Guadalajara saben muy bien que siempre que el 10 de Milito anote o asista su equipo no va a perder. ¿Se mantiene la estadística en la Liguilla?

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Desde hace un largo tiempo, los chivahermanos se mostraron impacientes y molestos con el nivel de Efra. Especialmente porque se esperaba más de él, ya que Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Brian Gutiérrez no terminaban de brillar como lo hicieron en el Clausura 2026.

Desde el partido ante Atlante, Efraín es un titular indiscutido para Gabriel Milito en Chivas y lleva anotados dos goles en los últimos cuatro partidos. El último sucedió el pasado domingo con el que demostró una técnica exquisita para rematar de volea, de arriba hacia abajo, para con el pique vencer a un Andrés Gudiño que estuvo intratable en el Estadio Akron.

Chivas no pierde si Efraín Álvarez anota o asiste.

Photo: IMAGO7

Un detalle que pasó muy desapercibido por la afición y la prensa especializada es que siempre que Efra anota, el Guadalajara se asegura al menos no perder. Desde que arribó al Rebaño Sagrado, anotó seis goles, de los cuales cinco significaron la victoria del Rebaño Sagrado, mientras que el restante sirvió para el empate 3-3 contra Tijuana en el Apertura 2025.

PUBLICIDAD

Otro dato que pasa por alto todo Chivas es que siempre que asiste, el equipo de Gabriel Milito sabe muy bien que tampoco va a caer. Desde que es jugador del Guadalajara, Efraín Álvarez dio once asistencias que sirvieron para ganar en diez partidos diferentes e igualar frente a Puebla por la jornada 3 del Apertura 2026.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.

Goles y asistencias de Efraín Álvarez en Chivas

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt.

Photo: Imagen generada por ChatGTP.