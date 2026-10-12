Inicia una nueva semana y en Chivas ya tienen la mente puesta en el próximo compromiso del Apertura 2026, que será contra Tigres en el Estadio Akron. Sin embargo, hay muchos temas a considerar, como la postura del DT de los felinos, Víctor Manuel Vucetich, así como las numerosas lesiones que hay en el Guadalajara, situación que obligará a Gabriel Milito a seguir haciendo cambios en su 11 inicial.

Ya le hicieron los primeros exámenes a Diego Campillo, descartan el peor escenario

La mejor noticia del día viene de la enfermería. Según informó el periodista Rodrigo Camacho, a Diego Campillo ya le realizaron los primeros estudios y la radiografía descartó una fractura, algo que tranquiliza a todos luego de verlo salir cargado por los médicos en el Clásico Tapatío. Aun así, todavía no es momento de cantar victoria, pues el dolor que mostró era muy evidente y se le seguirán realizando estudios para confirmar qué fue lo que realmente ocurrió.

Chivas recibiría a Tigres con siete bajas, casi todas en defensa

Más allá de lo de Campillo, el panorama para Gabriel Milito es complicado, pues Chivas llegaría al duelo contra Tigres con siete bajas, casi todas en la zona defensiva. Seis de ellas son por lesión: José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Bryan González. A esa lista se suma Kevin Castañeda, suspendido por la expulsión que sufrió ante el Atlas. La buena noticia es el regreso de Omar Govea tras cumplir su partido de suspensión.

Chivas es un hospital y hay varias bajas contra Tigres.

Víctor Manuel Vucetich advierte que buscarán “doblegar a Chivas” este sábado

Del lado de Tigres, Vucetich ya mandó un mensaje al Guadalajara. Tras el triunfo 3-2 de los felinos sobre el Toluca, el Rey Midas advirtió que buscarán la forma de “doblegar a Chivas”, al que considera un paso obligatorio para mejorar su estilo de juego y avanzar hacia el título del Apertura 2026. Y no es para menos, pues los universitarios llegan motivados por su primer partido con tres goles en el torneo nada menos que contra el Toluca, mientras que el Rebaño Sagrado acumula tres juegos sin ganar.

Hernán Crespo admite frustración por no poder ganarle a Chivas, se rinde ante Gabriel Milito

El Clásico Tapatío también dejó una postal de respeto en los banquillos. Aunque Hernán Crespo estaba evidentemente molesto por no haber podido mantener la ventaja, el técnico del Atlas llenó de elogios al Guadalajara: dijo que juega muy bien, que está muy bien dirigido y que se nota el año y medio de trabajo bajo el mando de Gabriel Milito. El estratega rojiblanco le devolvió el gesto al asegurar que, con Crespo y los cambios en el club, “Guadalajara tendrá dos equipos protagonistas”.

Afición empieza a dudar sobre la situación de José Castillo y sus dos meses de ausencia

Entre tantas lesiones, la que más preocupa a la afición es la de José Castillo, quien no juega desde el primer partido de la Leagues Cup 2026, disputado el 5 de agosto. Chivas solo ha informado que se recupera de una molestia muscular, pero el defensor ya acumula más de dos meses sin actividad y no parece haber fecha para su regreso. Como la mayoría de las lesiones musculares sanan en menos tiempo, la falta de información oficial solo alimenta las dudas sobre qué le ocurre realmente, pues el Guadalajara no dio ni siquiera un diagnóstico inicial.