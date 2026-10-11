Luego de cerrar su compromiso ante el Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, la próxima prueba para Chivas será enfrentar a Tigres, un equipo que desde hace algunos años se le ha complicado al Guadalajara. Ahora, bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich, los felinos buscarán llevarse el triunfo el próximo sábado, algo que ya advirtieron en la conferencia de prensa de su último partido.

Y es que los universitarios llegan con un resultado bastante positivo de 3-2 ante el Toluca, uno de los grandes candidatos a llevarse el título del Apertura 2026 y con quien han formado una rivalidad reciente al coincidir en finales de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup. Por lo tanto, Tigres llega motivado al duelo en el Estadio Akron.

En la conferencia de prensa posterior al Tigres vs. Toluca, el Rey Midas lanzó una advertencia: buscará la forma de doblegar a Chivas. Para el técnico, el Guadalajara es el siguiente reto del equipo de la UANL y un paso obligatorio para mejorar su estilo de juego y avanzar hacia el título del Apertura 2026.

El trabajo de Vucetich ya se está reflejando en la cancha. El triunfo de este viernes ante el Toluca fue la primera vez que Tigres anota tres goles en un mismo partido en este torneo, una muestra clara de que el equipo ha mejorado en ofensiva.

Chivas, por su parte, llega en un bache de funcionamiento: no ha podido ganar en los últimos tres partidos, con un empate contra el América, una derrota ante Querétaro y ahora un nuevo empate frente al Atlas. Aunque no es una situación para encender las alarmas, sí refleja que hay cosas por mejorar en el Rebaño Sagrado, en especial con el cierre de torneo regular cada vez más cerca.

Chivas llegará con varias ausencias ante Tigres

En lo deportivo, Chivas llega con varios problemas al duelo ante Tigres, y el más preocupante son las ausencias. Cabe recordar que Diego Campillo salió con severas molestias del partido contra el Atlas, lo que se suma a las recientes bajas por lesión de José Castillo, Luis Romo y Bryan González. Una situación que obligará a Gabriel Milito a hacer varios ajustes en su once inicial, dándole una ventaja a los motivados Tigres.