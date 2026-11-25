El Guadalajara ya emprendió su viaje hacia Hidalgo con el fin de traerse una victoria frente a Pachuca por los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras salir desde las instalaciones de Verde Valle se confirmó que el capitán rojiblanco, Luis Romo, es la única baja por lesión que tiene el equipo de Gabriel Milito para enfrentar a los Tuzos de Benjamín Mora.

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Previo a la victoria del Guadalajara frente a Cruz Azul, el Rebaño Sagrado había informado en su página oficial que el referente rojiblanco era baja. En su reporte habían señalado que se debía a una molestia muscular, mientras que en conferencia de prensa el técnico argentino confirmó que tenía una sobrecarga y que no querían arriesgarlo ante la Máquina.

Esta tarde, Chivas emprendió su viaje a Hidalgo con todos los convocados y la novedad de que José Castillo podrá formar parte del equipo. Sin embargo, Luis Romo no se subió al bus y se quedará en Guadalajara siguiendo la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026.

Luis Romo será baja en Chivas.

Photo: IMAGO7

Diversos reportes señalaron que no lo vieron subirse al autobús y que es la única baja que tiene la plantilla para visitar a los Tuzos en el debut de la Fiesta Grande de la Liga MX. De esta manera, Castillo seguramente vuelva a reemplazarlo mañana frente a los de Benjamín Mora.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.

