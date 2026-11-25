Uno de los aspectos más importantes de la identidad de Chivas es su histórica tradición de jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos, algo que distingue al Guadalajara del resto de los equipos de la Liga MX. Y es que el Rebaño Sagrado ha demostrado durante décadas su confianza en el talento nacional, apostando constantemente por la formación de futbolistas desde sus Fuerzas Básicas. Ahora, esta profunda conexión que existe entre el conjunto rojiblanco y la cultura mexicana podría verse reflejada en un nuevo uniforme que Nike estaría preparando para el Guadalajara.

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Y es que el sitio especializado en indumentaria deportiva, Footy Headlines, acaba de filtrar un nuevo jersey que Nike habría diseñado para Chivas y que seguramente llamará mucho la atención de los aficionados rojiblancos. La camiseta destaca por incorporar los tres colores de la bandera mexicana , con un diseño que inevitablemente recuerda a los uniformes que tradicionalmente ha utilizado la Selección Mexicana, alejándose considerablemente de los colores que acostumbra utilizar el Guadalajara en sus diferentes equipaciones.

No solamente predomina el color verde en la camiseta, siguiendo el estilo del combinado nacional, sino que uno de los detalles más llamativos se encuentra precisamente en el escudo. Y es que Nike habría modificado los colores del escudo del Guadalajara para incorporar el verde, blanco y rojo, una combinación que también está presente en los detalles de las mangas y el cuello. De esta manera, la marca estadounidense habría conseguido darle un aspecto completamente mexicano a la camiseta sin perder la identidad del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, cabe destacar que por el momento solamente se ha filtrado la versión femenina de este nuevo jersey de Chivas, por lo que habrá que esperar para conocer si se trata de una equipación exclusiva para el conjunto femenil. Cabe recordar que en 2027 se disputará la Copa Mundial Femenina en Brasil, certamen al que todavía no ha conseguido clasificarse la Selección Mexicana, aunque este sábado 28 de noviembre tendrá la oportunidad de asegurar su boleto cuando se enfrente a Haití.

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Por lo tanto, también habrá que esperar para conocer si el lanzamiento de esta camiseta tiene alguna relación con la participación del combinado nacional en el próximo Mundial Femenino o si se comercializará independientemente de lo que suceda con la Selección Mexicana. Después de todo, la profunda conexión que existe entre Chivas, la cultura mexicana y el desarrollo del talento nacional es motivo suficiente para que Nike apueste por un diseño de estas características, especialmente tratándose de una institución que ha hecho de su mexicanidad uno de sus principales distintivos.

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Chivas ya estrenó su tercer uniforme en el Apertura 2026

Aunque la mayoría de los equipos suelen contar con tres uniformes diferentes durante una temporada, cabe recordar que el Guadalajara ya estrenó su tercera equipación durante el Apertura 2026, con un diseño en negro y dorado que rinde homenaje a la cultura de la charrería. Por eso, será interesante conocer los planes que tiene Nike con esta nueva camiseta inspirada en los colores de la bandera mexicana. De momento, habrá que esperar a que el Rebaño Sagrado confirme oficialmente su lanzamiento y dé a conocer si será utilizada durante la presente temporada, así como la fecha en la que saldría a la venta.