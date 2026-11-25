Chivas continúa con su preparación para enfrentar a Pachuca en los Cuartos de Final del Apertura 2026, aunque la actividad en el entorno rojiblanco no se limita a lo que sucederá este jueves en el Estadio Hidalgo. Y es que, mientras una de las grandes promesas de las Fuerzas Básicas brilló con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17, también surgieron novedades respecto a la renovación de Gabriel Milito y la situación de Hugo Camberos. Además, se confirmó la designación arbitral para el enfrentamiento contra los Tuzos, cuyo entrenador ya habló sobre la estrategia que utilizará para intentar eliminar al Guadalajara.

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Gerson Gutiérrez se luce con doblete en el Mundial Sub-17 y alza la mano con Gabriel Milito

Uno de los grandes protagonistas del enfrentamiento entre México y Camerún en el Mundial Sub-17 fue Gerson Gutiérrez, canterano del Guadalajara que se despachó con un doblete tras aparecer en soledad dentro del área en ambas anotaciones . Lo interesante es que el juvenil podría ser considerado por Gabriel Milito para realizar la próxima pretemporada con el Primer Equipo, especialmente porque se desempeña como carrilero por izquierda. Ante la posible salida de Jonathan Pérez, la falta de actividad de Hugo Camberos y las escasas oportunidades de Leonel Calderón, Gutiérrez podría convertirse en una alternativa interesante para competir por minutos con Bryan González.

Hugo Camberos lleva cuatro partidos sin jugar con Chivas y estaría borrado en Liguilla

A pesar de que el Apertura 2026 ha sido el torneo en el que Hugo Camberos ha recibido más oportunidades desde la llegada de Gabriel Milito, el panorama del canterano rojiblanco cambió considerablemente durante la recta final del campeonato. Y es que el juvenil lleva cuatro partidos consecutivos sin recibir minutos, siendo su última aparición en la Jornada 13 contra Necaxa. Buena parte de su actividad durante el semestre se debió a la lesión de Bryan González, por lo que, tras la recuperación del Cotorro, Camberos perdió protagonismo. Su falta de ritmo y continuidad hace pensar que podría tener muy poca actividad durante la Liguilla, reavivando los rumores sobre su posible salida del Guadalajara.

Chivas y Gabriel Milito frenan su negociación para su renovación para concentrarse en la Liguilla

De acuerdo con información del periodista de Claro Sports, José María Garrido, la directiva del Guadalajara y Gabriel Milito tomaron la decisión conjunta de aplazar las negociaciones para la renovación del estratega argentino hasta enero de 2027. Cabe recordar que al finalizar diciembre solamente le restarán seis meses de contrato al entrenador rojiblanco, situación que ha generado cierta incertidumbre entre los aficionados. Sin embargo, ambas partes consideran que este no es el momento adecuado para sentarse a negociar, pues la prioridad es concentrarse completamente en la participación del Rebaño Sagrado en la Liguilla del Apertura 2026.

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Gabriel Milito y Chivas reanudarán negociaciones al terminar la Liguilla.

Fernando Hernández será el árbitro del Pachuca vs Chivas, tiene historial negativo con el Guadalajara

La Comisión de Árbitros confirmó que Fernando "Curro" Hernández será el encargado de impartir justicia en el partido de Ida entre Pachuca y Chivas , una designación que ha generado preocupación por sus antecedentes con el Rebaño Sagrado. Cabe recordar que el silbante protagonizó enfrentamientos con Javier Hernández y Roberto Alvarado durante un Clásico Nacional, además de validar una polémica anotación del Atlas en el Clásico Tapatío del Apertura 2024. En aquella ocasión, incluso la propia Comisión de Árbitros reconoció posteriormente que el gol de los rojinegros debió ser anulado por una infracción sobre Gilberto Sepúlveda.

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Benjamín Mora, DT de Pachuca, advirtió a sus jugadores sobre el juego de Chivas

El entrenador de los Tuzos, Benjamín Mora, aseguró que utilizará como referencia lo sucedido durante el enfrentamiento contra el Guadalajara en la fase regular, recordando que su equipo sufrió durante el primer tiempo, pero consiguió mejorar considerablemente en el complemento. Además, el estratega considera que Chivas no ha modificado sustancialmente su planteamiento ni su funcionamiento táctico , a pesar de los cambios que Gabriel Milito ha realizado en su alineación. Por ello, Mora confía en que una de las principales fortalezas de Pachuca durante la eliminatoria será su capacidad para diseñar estrategias que permitan neutralizar las virtudes del Rebaño Sagrado y aprovechar sus debilidades.