Armando González no deja de avanzar a contracorriente en su primera temporada en el futbol europeo y el pasado domingo volvió a demostrar su extraordinario olfato goleador. Y es que la Hormiga necesitó menos de un minuto dentro del terreno de juego para marcar en la goleada del Olympiacos por 6-2 contra el Iraklis en la Superliga de Grecia. El canterano de Chivas sigue aprovechando prácticamente todas las oportunidades que recibe bajo las órdenes de Imanol Alguacil y, a base de goles, pide a gritos recibir más minutos e incluso comenzar a disputar partidos como titular .

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Ahora, el delantero mexicano tendrá una nueva oportunidad de demostrar su calidad en una de las competiciones más importantes del futbol europeo, pues el Olympiacos recibirá al AC Milan en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League 2026-27, uno de los compromisos más atractivos que tendrá el conjunto griego durante esta primera mitad de la temporada y una excelente oportunidad para que la Hormiga pueda lucirse ante uno de los clubes con mayor historia en el futbol mundial.

El enfrentamiento entre el Olympiacos y el AC Milan se disputará este jueves 26 de noviembre a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis. Habrá que estar pendientes de la decisión que tome Imanol Alguacil respecto a su alineación, pues el excelente rendimiento que ha mostrado Armando González durante sus últimas apariciones le ha dado argumentos suficientes para competir por un puesto como titular en este importante compromiso internacional, en el que cabe recordar que no cuenta con Marius Mouandilmadji.

Para fortuna de los aficionados rojiblancos que continúan siguiendo de cerca la carrera del canterano del Guadalajara, el encuentro podrá disfrutarse en vivo desde territorio mexicano. Y es que la transmisión del partido entre Olympiacos y AC Milan estará disponible a través de ESPN 2 y Disney+ Premium, por lo que los seguidores de la Hormiga tendrán la oportunidad de verlo en acción durante la mañana de este jueves, unas horas antes de que Chivas comience su participación en la Liguilla del Apertura 2026 contra Pachuca.

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A pesar de las pocas oportunidades que ha recibido como titular, los números de Armando González durante su primera temporada en Europa son realmente destacables. Y es que el delantero mexicano acumula siete goles y dos asistencias en 14 partidos oficiales con el Olympiacos, participando directamente en una anotación cada 64 minutos. Estas cifras demuestran el impacto inmediato que suele tener cada vez que ingresa al terreno de juego, aunque también hacen cada vez más difícil entender por qué Imanol Alguacil no le ha brindado mayor continuidad.

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Armando González lleva dos partidos de Liga seguidos metiendo gol y sigue siendo el máximo anotador del Olympiacos

La Hormiga llega al enfrentamiento contra el AC Milan después de marcar en dos partidos consecutivos de la Superliga de Grecia, anotando el gol del empate contra PAOK y cerrando la goleada contra Iraklis, en ambas ocasiones ingresando desde el banquillo. Además, en la UEFA Europa League acumula dos anotaciones en apenas 172 minutos de actividad, promediando un gol cada 86 minutos. Lo más sorprendente es que, a pesar de haber comenzado como suplente en seis de sus ocho apariciones en el campeonato griego, Armando González se mantiene como el máximo goleador del Olympiacos en lo que va de la temporada, demostrando el impacto que podría tener con más minutos.