Santiago Sandoval es uno de los futbolistas más talentosos que ha dado la cantera de Chivas en los últimos años y no ha tardado en demostrarlo en Primera División. El juvenil rojiblanco llamó rápidamente la atención de Gabriel Milito, quien no ha dejado de brindarle oportunidades e incluso lo ha utilizado en diferentes posiciones dentro de su esquema táctico. Su talento tampoco ha pasado desapercibido para Rafael Márquez, quien ya lo tiene contemplado en la Selección Mexicana Mayor, y ahora uno de los equipos más importantes del futbol alemán estaría siguiendo muy de cerca al canterano del Guadalajara.

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Cabe recordar que Santiago Sandoval ya ha llamado la atención en Europa en varias ocasiones. Hace apenas unos días, el Observatorio de Futbol del CIES lo colocó como el mejor mediocampista Sub-20 del mundo en generación de acciones peligrosas bajo presión, incluso por encima de Gilberto Mora. Este tipo de reconocimientos, aunados al protagonismo que ha adquirido con el Rebaño Sagrado a sus apenas 19 años, inevitablemente provocan que cada vez más equipos del Viejo Continente comiencen a seguir su desarrollo con la intención de incorporarlo a sus filas.

Santi Sandoval lidera importante ranking.

De acuerdo con información del portal alemán Fussball Transfers, Santiago Sandoval estaría en la lista de posibles refuerzos del Borussia Dortmund, equipo que en recientes mercados de fichajes ha apostado por incorporar talento latinoamericano, aunque algunos de estos futbolistas no han conseguido cumplir con las expectativas de la institución. Sin embargo, el conjunto alemán es consciente del enorme potencial que existe en este mercado y continúa monitoreando a jóvenes promesas, entre las cuales destacaría el canterano del Guadalajara.

Según el citado medio, Santiago Sandoval llamó la atención por primera vez durante el Premundial Sub-20 que se disputó hace unos meses. Desde entonces, el crecimiento del juvenil rojiblanco ha sido considerable, convirtiéndose en una de las figuras del Guadalajara y llegando incluso a la Selección Mexicana Mayor. El portal alemán destacó lo poco habitual que resulta encontrar futbolistas con semejante talento a una edad tan temprana, dejando en evidencia la gran impresión que ha causado el canterano de Chivas más allá de las fronteras del futbol mexicano.

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Sin embargo, Fussball Transfers dejó en claro que por el momento no existe una oferta formal del Borussia Dortmund por Santiago Sandoval, aunque ya habría existido un acercamiento con su representante, Manfredi Caleca. La intención del conjunto alemán sería conocer la situación contractual del futbolista rojiblanco y comenzar a explorar las posibilidades de concretar su incorporación, ya sea durante el próximo mercado de fichajes de invierno o en el verano de 2027. Por ahora, el interés no se ha traducido en una negociación directa con la directiva del Guadalajara.

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Borussia Dortmund no sería el único equipo interesado en Santi Sandoval

De acuerdo con el citado medio alemán, Feyenoord y PSV Eindhoven, de la Eredivisie, así como el Porto de Portugal, también estarían siguiendo muy de cerca a Santiago Sandoval, por lo que el Borussia Dortmund podría encontrarse con bastante competencia en caso de decidir apostar por su fichaje. Además, cabe recordar que el Olympiacos también tendría al canterano rojiblanco en su lista de posibles refuerzos , por lo que no se descarta la posibilidad de que pueda reencontrarse con Armando González en Grecia. Lo cierto es que cada vez son más los equipos europeos que estarían interesados en una de las grandes joyas de Verde Valle.