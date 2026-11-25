El Guadalajara se alista para enfrentar a Pachuca , pero en la Liga MX el mercado de pases hace ruido con rumores de bajas. Una de ellas es Santiago Sandoval, quien sería pretendido por gigantes de Europa, pero revelan que Chivas tiene por contrato una cláusula de salida al Viejo Continente de 10 millones de dólares.

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El Rebaño Sagrado quiere tener a todos sus jugadores enfocados en la recta final del Apertura 2026 y busca que nadie se distraiga con el próximo libro de pases. Por esta razón, no es casualidad que Gabriel Milito y la directiva hayan decidido negociar la extensión de su contrato para el próximo mes de enero.

Sin embargo, desde Europa afirman que Santiago Sandoval es una de las joyas de Chivas que los gigantes de Europa siguen de cerca. Según reportes, los clubes interesados de momento buscan informes sobre el mediocampista rojiblanco, que no solo se destaca en la Perla Tapatía, sino también se ganó la consideración de Rafa Márquez en la Selección Mexicana.

Santiago Sandoval es seguido desde Europpa.

Photo: IMAGO7

En medio de este contexto, René Tovar, periodista de Diario Récord, confirmó en X que el interés es verdadero, pero que el futbolista tiene una alta cláusula de salida. “Santi Sandoval es la AMBICIÓN de algunos clubes de Europa. Me aseguran que varios equipos han tenido ‘CONTACTO INFORMATIVO’ para saber las condiciones del futbolista de Chivas; acá les reveló que una de las RESPUESTAS que ofrecen en Chivas es que su valor y cláusula de rescisión para el Viejo Continente es menor de 10 MILLONES DE DÓLARES. Una joya en precio de Buen Fin ¿No creen?”, explicó.

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Cabe destacar que la semana pasada salió a la luz que Olympiacos de Grecia no solo estaría interesado en Santiago Sandoval, sino también en Bryan González. Con el correr de los días se confirmó que al Guadalajara no llegó ningún tipo de oferta ni sondeo por los jugadores rojiblancos en medio del Apertura 2026.

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La postura de Santiago Sandoval con Europa

Cabe destacar que previo a la vuelta entre México y Jamaica por la Nations League, Santiago Sandoval señaló en diálogos con Azteca Deportes que su prioridad hoy es quedarse en Chivas ante los rumores que surgen por salir a Europa. “A ver, estoy muy tranquilo porque siempre soy un jugador que tiene claro lo que quiere. Estoy muy enfocado en Chivas, me está yendo bien, pero por lo mismo, porque yo estoy muy cerrado a Chivas”, explicó. Y agregó: “Estoy muy agradecido con Chivas porque me dio la oportunidad, porque me hace jugar, porque me ayuda a lo que necesito. Entonces por eso estoy acá en Selección, porque es gracias a Chivas. En redes se habla muchas cosas, siempre van a salir muchas cosas, pero al final de cuentas es todo lo de afuera. Yo intento ya no más estar en mi club, hacer lo que me toca y disfrutar”.