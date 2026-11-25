Diego Campillo habló este martes en conferencia de prensa para compartir sus impresiones sobre el enfrentamiento entre Pachuca y Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2026. Si bien el defensor rojiblanco dejó en claro que existe una enorme confianza dentro del plantel después de haber terminado la fase regular como líderes de la Tabla General, también sorprendió al reconocer que el enfrentamiento contra los Tuzos será mucho más complicado de lo que algunos aficionados podrían pensar .

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Y es que Diego Campillo considera que sería un error menospreciar al conjunto hidalguense por haber terminado en el octavo lugar del campeonato, especialmente porque Pachuca consiguió su clasificación a la Fiesta Grande gracias a una racha de cuatro victorias consecutivas. Además, el canterano rojiblanco es consciente de que en la Liguilla cualquier rival puede complicar las cosas, independientemente de lo sucedido durante la fase regular, por lo que el Guadalajara deberá afrontar la eliminatoria con mucha seriedad.

Oussama Idrissi quiere eliminar a Chivas.

Photo: Imago7

Ahora, Oussama Idrissi, uno de los futbolistas más importantes en el funcionamiento ofensivo de los Tuzos, parece haber correspondido a las declaraciones de Diego Campillo. Y es que el atacante marroquí también habló con mucho respeto del Guadalajara , destacando la calidad de sus futbolistas y el excelente rendimiento que ha mostrado el equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito. Desde su perspectiva, no es ninguna casualidad que el Rebaño Sagrado haya terminado la fase regular como líder de la Tabla General.

Sin embargo, más allá del respeto que existe hacia el Guadalajara, Oussama Idrissi confesó que tiene una motivación especial para intentar eliminar al Rebaño Sagrado. Y es que el atacante marroquí tiene pendiente conquistar un título de Liga MX con Pachuca y espera que finalmente pueda conseguirlo en el Apertura 2026. No obstante, es consciente de que para cumplir con ese objetivo deberá superar a un rival sumamente complicado, tanto por el funcionamiento colectivo que ha conseguido Gabriel Milito como por la jerarquía de sus futbolistas.

PUBLICIDAD

Idrissi reconoció que, después de tres años defendiendo la camiseta de los Tuzos y estando ya en su sexto torneo con la institución, conquistar el campeonato de Liga MX sigue siendo una de sus grandes cuentas pendientes en el futbol mexicano. Por ello, el Guadalajara deberá tener especial cuidado con un futbolista que, además de su enorme calidad individual, llega a esta eliminatoria con una motivación adicional.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se jugará la serie de Chivas vs Pachuca de los Cuartos de Final?

El Rebaño Sagrado comenzará su participación en la Liguilla del Apertura 2026 este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas, cuando visite a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Por su parte, el encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final se disputará el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron, ambos horarios correspondientes al centro de México. Cabe recordar que, gracias a su posición en la Tabla General, al Guadalajara le bastará con un empate en el marcador global para conseguir su boleto a las Semifinales.