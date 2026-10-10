El 4K no supo capitalizar una grave equivocación de los rojinegros en la salida que pudo ser el primer gol del Rebaño.

Chivas y Atlas protagonizaron un emocionante Clásico Tapatío en donde ambas instituciones trataron de evitar cualquier equivocación; sin embargo, Ricardo Marín cometió una grave equivocación que impidió que el Rebaño abriera el marcador.

El Guadalajara intentó presionar alto, buscando la equivocación de la zaga rojinegra, en donde Purata se desconcentró y mandó un pase al centro muy comprometido, en donde el Piojo Alvarado se barrió para recuperar en los linderos del área rival.

La pelota quedó a merced de Ricardo Marín, quien en lugar de buscar un disparo cruzado para asegurar, intentó sorprender a Camilo Vargas con un ‘globito’, permitiéndole al cancerbero colombiano el reaccionar y desviar la redonda para mandarla a tiro de esquina.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.