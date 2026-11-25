Chivas volverá a tener en una Liguilla por tercera vez consecutiva cuando enfrente a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final. Por esta razón, repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO al Guadalajara en el Estadio Akron.

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El Rebaño Sagrado finalmente logró superar a Cruz Azul en la era de Gabriel Milito bajo la dirección técnica debido a que se impuso por 1-0 gracias a un golazo de Efraín Álvarez. De esta manera, el Guadalajara finalizó como superlíder de la tabla general de posiciones y se garantiza ventaja deportiva y cerrar siempre de local en la Fiesta Grande.

Enfrente arribará un Pachuca que viene de clasificarse en la octava posición de la tabla general tras ganar cuatro de los últimos cinco partidos. El último fin de semana superó por 2-0 a Toluca en el Estadio Hidalgo.

Chivas terminó como superlíder del Apertura 2026.

Photo: IMAGO7

¿Qué necesita Chivas para avanzar a la Semifinal de la Liguilla?

Chivas necesita ganar o empatar por cualquier tipo de resultado en el marcador global de la serie ante Pachuca. No hay que olvidarse de que, de finalizar en igualdad, el mejor posicionado de la tabla general de posiciones avanza a la Semifinal.

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¿Cuándo y dónde se jugará Pachuca vs. Chivas por los Cuartos de Final de la Liguilla en el Apertura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Pachuca y Chivas se llevará adelante mañana jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo. El partido está pactado para que comience a las 19:00 del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO Pachuca vs. Chivas por la Liguilla?

La ida entre Pachuca y Chivas por los Cuartos de Final de la Liguilla se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO bajo Fox y Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en Hidalgo.