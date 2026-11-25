Armando González se ha convertido en uno de los futbolistas favoritos no solamente de la afición de Chivas, sino también de muchos seguidores del futbol mexicano, tanto por su enorme talento dentro de la cancha como por el carisma que lo caracteriza. Por eso, una gran cantidad de aficionados sigue muy de cerca su trayectoria con el Olympiacos, donde, a pesar de llevar apenas unos meses, la Hormiga ya ha conseguido generar un impacto muy positivo tanto dentro como fuera del terreno de juego, ganándose también el cariño de los seguidores del conjunto griego.

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Sin embargo, el rendimiento del canterano rojiblanco ha generado muchos cuestionamientos hacia Imanol Alguacil, especialmente por las pocas oportunidades que le ha brindado como titular. Cabe recordar que Armando González no fue un fichaje solicitado por el estratega español y, durante sus primeros meses en Grecia, era bastante notorio que el mexicano no reunía todas las características que buscaba el entrenador en un delantero. Incluso, Alguacil llegó a reconocer que la falta de fortaleza física de la Hormiga podría complicar su adaptación al futbol europeo.

No obstante, Armando González se ha encargado de ganarse cada vez más oportunidades de la mejor manera posible para un delantero: anotando goles. Y es que la Hormiga se mantiene como el máximo goleador del Olympiacos con siete anotaciones, a pesar de haber comenzado como suplente en la mayoría de los encuentros. Esta situación ha provocado que no solamente los aficionados mexicanos, sino también algunos medios de comunicación y seguidores del conjunto griego, comiencen a cuestionar las decisiones de Imanol Alguacil y a exigir mayor protagonismo para el atacante mexicano.

Ahora, en entrevista para Claro Sports, el estratega español mostró un discurso bastante diferente al explicar por qué Armando González todavía no se ha convertido en un titular indiscutible del Olympiacos a pesar de sus extraordinarios números. Y es que, lejos de señalar alguna carencia en las condiciones futbolísticas del canterano de Chivas, Imanol Alguacil atribuyó esta situación a la intensa competencia interna que existe en la delantera del conjunto griego, algo que considera sumamente positivo tanto para el funcionamiento del equipo como para el crecimiento de sus futbolistas.

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"Es que la competencia es dura, pero lo bueno es que es una competencia sana, en todas las posiciones. Es la mejor noticia para un entrenador, que cuando salga Hormiga lo haga bien, cuando salga Roman (Yaremchuk), que también cuando ha tenido sus minutos lo ha hecho, Marius (Mouandilmadji), eso también al jugador lo hace crecer", explicó el estratega español, quien considera que la competencia entre sus tres delanteros también contribuye al desarrollo futbolístico de Armando González.

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Al final, Imanol Alguacil se rindió ante el talento y el compromiso de Armando González

Más allá de pedir paciencia con el delantero mexicano debido a su juventud y al margen de crecimiento que todavía tiene, Imanol Alguacil no escatimó en elogios hacia el canterano del Guadalajara, especialmente por su profesionalismo y la manera en que afronta la competencia interna. "No hay ninguna queja de la Hormiga, todo lo contrario, es un chaval espectacular, un profesional espectacular, pero hay que tener paciencia porque evidentemente es un chiquito (de edad) y todavía tiene mucho, mucho margen de mejora. Tiene la actitud que todo entrenador quisiera de sus jugadores", sentenció el entrenador del Olympiacos.