Claudio Suárez es una leyenda viviente del futbol mexicano y de las Chivas, equipo con el que se convirtió en un ídolo por conseguir el campeonato del Verano 1997, por lo que el ahora analista de la cadena Fox Deportes analizó a la defensiva actual del Guadalajara, en donde eligió a los dos futbolistas que le recuerdan a él mismo cuando estaba en activo.

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En entrevista con Rebaño Pasión, el Emperador habló de todo un poco, en donde recordó su etapa como futbolista profesional, en donde destacaba por su liderazgo y habilidad para sumarse al ataque, por lo que considera que Diego Campillo y Daniel Aguirre cuentan con cualidades similares a las que él presumía cuando era jugador profesional.

"Yo veo a Luis Romo, pero Milito lo ponía de líbero y de repente lo cargaba de lado izquierdo y al que dejaba de líbero era a Diego Campillo. A Campillo también le veo esa viveza, porque no tanto es de la técnica, sino más que nada como defensa el saber el estar concentrado, y ese es el tema que le ha pasado a Chivas. A pesar de que es la defensa menos goleada, cometen errores muy puntuales en la salida, errores de concentración.

"Daniel Aguirre, la verdad que lo ha hecho espectacular también porque no nada más defiende, sino que también se va al ataque. A mí me gustaba irme al ataque. De hecho, siempre era la bronca de Tuca conmigo, porque me decía: 'No te vuelvas loco", porque me agarraba yo el balón y ¡bum!, parecía mediocampista o delantero a querer ir al ataque.

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"Yo creo que hay que guardar un orden y y yo veo me quedaría con Diego Campillo y Daniel Aguirre, fíjate, porque son jóvenes y creo que pueden aprender mucho más. Luis Romo ya es veterano", explicó el exjugador rojiblanco en palabras para Rebaño Pasión.

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Claudio Suárez, feliz de su faceta en Fox Deportes

"La verdad muy contento. No sé si sean muchos o poquitos años. Ya 11 años prácticamente en los medios de comunicación ahí en Fox, que por cierto ah se acaban de cumplir 30 años. Fox Deportes allá en Estados Unidos y ahora con todo esta proyecto, la verdad que muy interesante porque Fox se transmite en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Prácticamente solo me veían en Estados Unidos y ahora pues me están viendo por todos lados y sobre todo por México.

"La verdad muy contento estar aquí en Fox y ya con cierta experiencia, porque al principio sí me costó. La verdad, te soy sincero, nunca pensé este estar en esto. Yo creo que me fue llevando y la verdad que contento porque estoy haciendo lo que me gusta: viendo futbol, analizando, comentando y por ahí los programas de polémica que que se arman, que están muy buenos porque tengo excelentes compañeros que fueron compañeros de equipo y también rivales.

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Claudio Suárez causa polémica por defender a Chivas de los demás panelistas

"Estuve en tres equipos en México que pues creo que dejé huella, porque no nada más fui de de pasada. En Pumas me formé, duré 8 años, me tocó salir campeón. Luego con Chivas 4 años, más Chivas USA que ahí terminé mi carrera, fueron casi 8 años vistiendo la playera de rojiblanca. Con Tigres 6 años y ahí nada más sí me faltó el título, estuvimos a punto de lograrlo, dos dos finales que me tocó desgraciadamente perder.

"Chivas que hoy está atravesando un para mí un gran momento nuevamente como fue el torneo pasado. Lástima que le quitaron los seleccionados y que también con con esa urgencia de salir campeón. La verdad, me gusta Chivas porque está jugando bien al futbol y ahí es donde te digo que salen ahí los colores de algunos que son americanistas, que son otros este de Cruz Azul y se arma buena la polémica. Lo bueno es que no nos faltamos al respeto, siempre realmente buscando argumentos y ser lo más objetivos con la gente", concluyó el exdefensor nacional.