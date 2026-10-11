El Clásico Tapatío terminó con un empate 1-1 entre Chivas y Atlas en el que el Guadalajara rescató un punto más por corazón y por el peso de la camiseta que por su funcionamiento, un aspecto en el que el equipo volvió a quedar a deber. Con este resultado, el Rebaño Sagrado ya acumula tres partidos sin poder ganar, siendo esta tan solo una de las situaciones que encienden alarmas en Verde Valle.

Y es que el empate no fue lo único que dejó preocupados a los rojiblancos. Diego Campillo sufrió un pisotón que lo obligó a salir al medio tiempo y las alarmas se encendieron de inmediato en Chivas. Y es que el canterano no es un jugador que suela fingir lesiones, así que verlo sin poder completar el partido era señal más que suficiente para preocuparse.

Por si fuera poco, un video de TUDN mostró otro ángulo que preocupa todavía más tanto a la afición como al cuerpo técnico del Guadalajara. En las imágenes se puede ver que Campillo ni siquiera pudo apoyar el pie para salir de la cancha, por lo que tuvo que ser auxiliado por los médicos del Rebaño, quienes terminaron sacándolo cargado.

Cuando un futbolista profesional se lesiona, la forma en que abandona el campo suele ser la primera pista para dimensionar la gravedad de las molestias: puede salir caminando con normalidad, cojeando o, como en el caso de Campillo la noche de este sábado, sin poder siquiera caminar, algo que evidentemente genera preocupación.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gabriel Milito confirmó que el defensor rojiblanco sufrió una lesión, aunque dejó claro que todavía falta conocer el alcance real del problema. Por ahora, habrá que esperar a los exámenes que se le realizarán este domingo, los cuales revelarán la verdadera gravedad de lo ocurrido con Campillo.

Diego Campillo ya había sufrido una lesión similar justamente en un Clásico Tapatío

Cabe recordar que hace un año, también en un Clásico Tapatío del Apertura 2025, Diego Campillo sufrió la fractura de un dedo del pie que lo mantuvo como baja durante varios meses. Aquella lesión incluso le costó la titularidad que ya se había ganado en medio de la competencia con Daniel Aguirre. Por eso, la preocupación es todavía mayor ante la posibilidad de que la historia se repita, haciendo más larga la lista de lesionados en el equipo.