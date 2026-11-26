Chivas está por hacer su presentación en esta Liguilla del Apertura 2026 cuando visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo como parte de la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, en donde pese a ser el líder general de la competencia, el exentrenador Ricardo La Volpe, considera que hay deficiencias defensivas debido a la filosofía ofensiva de Gabriel Milito.

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El Bigotón analizó los partidos recientes del Guadalajara, en donde aseguró que contra Cruz Azul se cometió el mismo error que contra el León, en donde pese a ir ganando, no cambiaron de esquema, por lo que sufrieron en demasía en el aparato defensivo, en donde además explicó los riesgos que se corren por la incorporación de los defensores al ataque.

"El equipo que arriesga demasiado para mí, por ejemplo, el otro día hubiera hecho un cambio porque voy ganando y ya lo había visto con León, pero de repente Chivas, por el protagonismo y la filosofía de Milito, que me parece bárbaro, pero de repente es de decir: 'el rival va a arriesgar y cambio un poco el sistema para estar mejor parado y contrarrestar los espacios que me va a dejar'. El otro día siguió igual y se le complicó todo el segundo tiempo contra Cruz Azul.

"Ataca porque tiene buena salida y arriesga. Sale con una línea de tres bien hecha y los dos centrales sorprenden porque sabes que los jugadores que juegan arriba del rival no tienen marca. Aguirre tiene buena pareja, porque cuando aprietan a Alvarado y Ledezma por el lado derecho, se bota Aguirre y te llega y sorprende porque genera. El hombre libre de repente o el uno contra uno.

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"Lo que pasa es que cuando va Aguirre, atrás quedaste con 2 y te quedan 70 metros. Si no culminaste, cualquier jugada rápida del rival y estás mal parado", explicó el exentrenador de la Selección Mexicana en el canal de YouTube de David Medrano.

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¿Chivas es débil en defensa?

Aunque es cierto que el Guadalajara ha registrado muchos problemas en el aparato defensivo por la ola de lesiones, la realidad es que Gabriel Milito mantuvo el orden en el conjunto tapatío, convirtiéndolo en la mejor defensiva de toda la Liga MX al recibir solamente 15 goles en 17 partidos.

Curiosamente, de los 17 partidos disputados, solamente Atlante, América, Querétaro, Xolos y Toluca pudieron anotarle dos goles al Rebaño. En otras palabras, estos cinco rivales le anotaron 10 goles, mientras que los otros 12 clubes restantes, le anotaron solamente cinco dianas a los rojiblancos.