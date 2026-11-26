El Guadalajara llegó a su tercera Liguilla consecutiva con Gabriel Milito en la dirección técnica, pero en esta ocasión la ilusión es muy grande, ya que se clasificó a instancias finales como superlíder de la tabla general de posiciones. El técnico argentino es gran responsable de este momento del Guadalajara y si quiere que se mantenga la llama encendida por la 13, no debe fallar en las modificaciones que lleva adelante en cada ventana porque se puede escapar una serie que estaba cerrada.

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Una de las principales virtudes que tiene este equipo es que no solo sabe generar peligro desde cualquier sector del campo de juego, sino que además no teme defender con el dominio del balón. El último fin de semana ante el Cruz Azul de Joel Huiqui, Brian Gutiérrez ingresó, puso el balón bajo su suela y decidió terminar el partido.

Ese ingreso fue clave para que Chivas se quede con un partido complicado ante un rival que es último campeón de la Liga MX y que llega a la Liguilla como candidato al título. Por esta razón, es indispensable que Gabriel Milito lea a tiempo el momento de realizar los cambios y que quienes ingresen lo hagan como si la serie no estuviera cerrada.

Gabriel Milito falló con los cambios en el Apertura 2026.

Photo: IMAGO7

Jordan Carrillo por Hugo Camberos en Pachuca 1-1 Chivas

Lo vivido en la fase regular en el Estadio Hidalgo tiene que servir de ejemplo para que a Chivas no se le escape un partido que estaba dominado. No hay que olvidarse de que Gabriel Milito se equivocó con los cambios ante Pachuca, ya que decidió sacar a Hugo Camberos, quien era desequilibrante y defendía bien por el carril izquierdo, por un Jordan Carrillo que no se pudo meter al sistema de juego en los 31 minutos de juego que tuvo.

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Los cambios que nunca llegaron en América 2-2 Chivas

Un partido que daba gusto ver cómo Chivas dominaba y jugaba fue, sin duda, frente a América en el Clásico Nacional. Sin embargo, el propio Gabriel Milito fue el principal responsable de ese empate con sabor a derrota porque decidió meter a Efraín Álvarez para que juegue en lugar de Bryan González, posición en la que Efra fue probado en el Clausura 2026 y nunca estuvo cómodo. A su vez, llegó tarde con los ingresos de Jonathan Pérez y Hugo Camberos luego de que a Roberto Alvarado lo hayan colocado en el carril izquierdo.

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Jordan Carrillo por Efraín Álvarez en León 1-1 Chivas

Daría la sensación de que Jordan Carrillo es un jugador que parece encandilar en cada entrenamiento a Gabriel Milito debido a que es su primera opción de cambio a pesar de que no marque la diferencia. Frente a León ingresó por Efraín Álvarez y no hizo daño, mientras que Luis Rey entró por el Oso González y fue el principal responsable del empate de Paul Bellón con un mal despeje.

¿Qué debe hacer Gabriel Milito para no fallar con los cambios en Chivas?

Es un hecho que la faceta que más debe mejorar Gabriel Milito como entrenador en Chivas es con la lectura para realizar cambios acordes. Es necesario que agudice sus sentidos porque se pone en riesgo un partido que está cerrado y se sufre de más con una serie de jugadores, como Castañeda y Carrillo, que no están a la altura como sucedió en la victoria por 5-2 ante Tijuana.