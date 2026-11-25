Chivas sigue dándole alegrías a sus millones de aficionados de la mano de Gabriel Milito, ya que el entrenador argentino ahora les entregó el liderato general del Apertura 2026, por lo que las charlas de renovación con la directiva se estarían reactivando y en espera de concretarse después de que concluya este semestre.

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Sin embargo, tras los buenos resultados que ha registrado el sudamericano al frente del Guadalajara, la máxima leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez, no titubeó en exigir que los dirigentes del Rebaño le renueven por lo menos por dos años más, ya que percibe una ilusión sin precedentes entre los aficionados rojiblancos.

"La labor de Milito necesita la confianza, el respaldo y yo no había sentido a la afición de Chivas y el ambiente exterior tan ilusionante como está jugando actualmente Chivas. Se lo merece, primero por continuidad. Tienes un técnico que cuando se están haciendo las cosas muy bien, mantenlo porque va en camino para conseguir las metas y los objetivos.

"Que no está dando buena imagen, que no está dando buenos resultados, que falta mejorar un poquito. ¿En efectividad? Por la cantidad de ocasiones que crean y que no la están metiendo, pues que trabajen más en eso, pero de que hay que renovar a Milito, no lo dudaría una o dos temporadas, no sé, hay que ficharlo por dos años", explicó el Penta Pichichi en ESPN.

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¿Cuáles son los logros de Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino convirtió a un equipo que llevaba un año sin calificar a la Liguilla a ser uno de los protagonistas de la Liga MX, con un estilo de juego vistoso que le ha ido permitiendo el ir superando marcas, por lo que muchos aficionados y especialistas como Claudio Suárez, exigen la renovación de Gabriel Milito de forma casi inmediata.

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Tres calificaciones directas a Liguilla

Chivas volvió a ser la base de la Selección Mexicana

Terminó con indisciplinas

Impuso récord de puntos del club en torneos cortos en el Clausura 2026

Estilo de juego vistoso

Calificó a Cuartos de Final y después hasta Semifinales

Mejor defensa de la Liga MX

Liderato general sin su mejor goleador

Gabriel Milito no quiere hablar públicamente de su renovación

El entrenador fue cuestionado al término del partido contra Tigres sobre la posibilidad de extender su estadía en el Guadalajara, en donde fue tajante al responder que no era el momento de hablar de ese tipo de situaciones, ya que confirmó que prefería enfocar toda su atención en corregir errores que presentaba su equipo.