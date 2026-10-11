Chivas enfrentará a Tigres la próxima semana en la Jornada 12 del Apertura 2026, en un duelo en el que ambos equipos buscarán a toda costa los tres puntos. Los Felinos quieren seguir con la buena racha tras vencer al Toluca, mientras que el Guadalajara necesita superar el bache en el que se encuentra luego de tres partidos sin ganar.

Y es que Víctor Manuel Vucetich, DT de Tigres, ya mandó una advertencia a Chivas para el partido del próximo sábado: aseguró que buscará la forma de doblegar al equipo. El Rey Midas reconoció que el Guadalajara es uno de los candidatos al título del Apertura 2026 y que son el tipo de rivales a los que hay que ganarles si quieren ser protagonistas en el torneo.

Gabriel Milito tendrá que improvisar con las bajas.

El principal problema para el Rebaño vendrá por sus ausencias. La baja que más alarmas encendió tras el Clásico Tapatío fue la de Diego Campillo, pero lo cierto es que, en este momento, Chivas parece un hospital: hay jugadores en todas las posiciones que son duda o que están directamente descartados para el duelo contra los felinos.

El mayor dolor de cabeza para Gabriel Milito está en la defensa. Con Luis Romo y Diego Campillo lesionados, tendrá que buscar una opción para ocupar el puesto de líbero, además de lidiar con la cada vez más larga ausencia de José Castillo, algo que debilita la línea defensiva. Por si fuera poco, Bryan González tiene prácticamente nulas posibilidades de jugar el próximo sábado, por lo que Leonel Calderón podría mantenerse en el once inicial, tal como ocurrió contra el Atlas. Por último, Miguel Gómez y Miguel Tapias también estuvieron descartados para el Clásico Tapatío, y habrá que ver si ya pueden estar disponibles contra Tigres

A estas ausencias se suma la de Kevin Castañeda, quien tuvo la oportunidad de mostrarse en el Clásico Tapatío entrando en la última media hora de juego. Sin embargo, Castañeda también vio la tarjeta roja ante los Zorros y, por lo tanto, no estará disponible contra Tigres, complicando aún más a Gabriel Milito.

Omar Govea regresa luego de haber cumplido su partido de suspensión

No todo son malas noticias para Gabriel Milito. Omar Govea regresa tras cumplir su partido de suspensión, pues cabe recordar que fue expulsado contra el Querétaro y por eso no pudo jugar ante los Zorros. Para el duelo contra Tigres, podrá recuperar su lugar en el once inicial y aportar en la circulación del juego rojiblanco, quitándole una preocupación al estratega rojiblanco.