Chivas y Atlas repartieron puntos en el Clásico Tapatío que se jugó este sábado en el Estadio Jalisco. Los Zorros se adelantaron en el marcador, pero el Rebaño Sagrado logró rescatar un punto con un gol de Ángel Sepúlveda, quien corrigió su error luego de haber fallado un penal minutos antes.

El duelo estuvo marcado por una intensa rivalidad dentro de la cancha, pero también por un enorme respeto en los banquillos antes, durante y después del partido. Tanto Gabriel Milito como Hernán Crespo, director técnico de los rojinegros, hablaron maravillas el uno del otro, aunque las palabras del técnico del Atlas fueron las que más llamaron la atención.

Y es que, a pesar de estar evidentemente molesto porque su equipo no pudo mantener la ventaja y tuvo que conformarse con el empate, Crespo llenó de elogios al Guadalajara. El técnico aseguró que Chivas juega muy bien y que está muy bien dirigido, y señaló que se nota el año y medio de trabajo que lleva bajo el mando de Gabriel Milito.

Al final, el resultado no dejó conformes a ninguno de los dos equipos, pues hubo argumentos para decir que cualquiera pudo haberse quedado con la victoria. Pero para el Guadalajara el golpe es especialmente doloroso: luego de ganar sus primeros cuatro clásicos, Gabriel Milito no ha podido ganar ni el Clásico Nacional ni el Tapatío en el Apertura 2026.

Por ahora, a Chivas solo le queda dar la vuelta a la página y enfocarse en su próximo partido ante Tigres. En el papel luce como un rival de cuidado, pues vienen de ganarle 3-2 a Toluca, otro de los candidatos a pelear por el título del Apertura 2026. Sin duda, los felinos buscarán dar un golpe sobre la mesa en el Estadio Akron, aprovechando que el Rebaño no parece estar en su mejor momento.

Gabriel Milito también se rindió ante Hernán Crespo y su forma de dirigir

Los elogios fueron mutuos. Gabriel Milito también aplaudió el trabajo de Hernán Crespo, quien, cabe recordar, fue su excompañero en la Selección Argentina. El estratega rojiblanco aseguró que, con la llegada de Crespo y los demás cambios dentro del Atlas, los rojinegros van a mejorar y que “Guadalajara tendrá dos equipos protagonistas”, situación que para muchos puede ser una muestra de respeto, mientras para otros será una falta de rivalidad.