El Cuate encontró rápidamente su reivindicación para vacunar a los Zorros y echarles a perder la fiesta.

Chivas puso el corazón por delante y encontró su recompensa en la recta final del partido contra Atlas, en donde el destino decidió darle una revancha inmediata a Ángel Sepúlveda tras fallar un penalti contra Camilo Vargas.

El Guadalajara estaba sufriendo para poder venir de atrás a buscar la diana de la igualada, en donde el orgullo fue la clave para encontrar el gol que hizo estallar al Estadio Jalisco en donde Brian Gutiérrez se metió por el centro y puso un pase preciso al hueco para la llegada del Cuate.

Ángel Sepúlveda demostró su experiencia y temperamento, recibiendo el esférico y definiendo de pierna izquierda para vencer a Camilo Vargas que rápidamente salió a achicarle el espacio.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.