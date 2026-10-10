El Cuate se asustó en el momento más difícil y falló el penalti que pudo valer el empate contra los Zorros.

Chivas vivió una noche de pesadilla en el Clásico Tapatío contra el Atlas, en donde las cosas no les salieron como lo esperaban, en donde la puntilla fue que Ángel Sepúlveda, el delantero de experiencia del Rebaño, tiró el penalti terriblemente mal.

Después de irse abajo en el marcador, el Guadalajara trató de adelantar líneas y buscar la reacción desde la banca, por lo que en una jugada Santiago Sandoval recibió una patada dentro del área, por lo que la jugada fue sancionada como penalti.

Sin embargo, el Cuate se asustó y tiró la pena máxima con debilidad, por lo que Camilo Vargas logró contener y evitar la diana de la igualada, por lo que la frustración rojiblanca fue evidente.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.