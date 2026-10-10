A horas del Clásico Tapatío, el Guadalajara fue blanco de muchas noticias, en donde algunas causaron polémica.

La espera por fin terminó y este sábado por fin se disputará una edición más del Clásico Tapatío, en donde Chivas se enfrentará al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco con la etiqueta de favorito, pero con la consigna de demostrarlo dentro del terreno de juego.

En las horas previas al partido comenzó a circular información en torno a los futbolistas del Guadalajara y hasta con exjugadores rojiblancos, por lo que a continuación te presentamos algunas de las noticias más importantes para que inicies tu sábado bien informado.

Joel Sánchez quiere que Chivas fiche extranjeros

Joel Sánchez, exjugador y campeón con Chivas en el Verano de 1997, compartió una idea que causó revuelo en redes sociales debido a que sugiere que el Guadalajara puede adquirir mejores refuerzos si comienza a contratar jugadores extranjeros para prestarlos a otros clubes de la Liga MX.

“Va a invertir dos o tres millones de dólares, de esos 10 jugadores alguno va a funcionar y te lo va a pedir Cruz Azul, te lo va a pedir América, te lo va a pedir Tigres. Te lo van a pedir equipos que invierten fuerte. Moneda de cambio: ‘yo quiero a Marcel Ruiz y escoge a uno de los 10 que tengo para ti’. ‘Quiero a Erik Lira. Agarra de los 10 y yo me traigo a un seleccionado mexicano’”, explicó el exdefensor rojiblanco en el podcast Lescals.

Ricardo Marín, el amuleto de los Clásicos

Ricardo Marín se está convirtiendo en el amuleto rojiblanco, ya presume 19 goles oficiales con Chivas, en donde su víctima favorita es el Atlas, al cual le ha marcado en tres ocasiones. Por su parte, al América le ha anotado en dos ocasiones, una en Liga MX y otra en Concachampions.

Amaury Vergara se apareció en Verde Valle

El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, apareció por sorpresa en las instalaciones del Rebaño previo al comienzo de la práctica del viernes, en donde inclusive compartió un video en el que aparece saludando a cada uno de los futbolistas y hasta algunos aspectos del entrenamiento en Verde Valle.

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío vivirá una edición más de la rivalidad entre el Guadalajara y el Atlas estesábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está programado para iniciar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.