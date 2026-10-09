El histórico exjugador del Guadalajara destapó un plan financiero para que el Rebaño consiga con mayor facilidad a refuerzos dentro de la Liga MX.

A lo largo de la historia, los clubes de la Liga MX han tratado de aprovecharse de Chivas por su filosofía de comprar solo futbolistas mexicanos, por lo que los demás equipos incrementan sustancialmente los precios, complicando que el Rebaño logre apuntalar sus planteles.

Sin embargo, el exjugador y campeón con el Guadalajara, Joel Sánchez, reveló un plan de negocio para que la escuadra tapatía pudiera conseguir refuerzos de gran nivel y prestigio dentro del futbol mexicano, pero con la contratación de futbolistas extranjeros.

El plan del Tiburón es comprar y poner a jugar en la Liga MX a 10 futbolistas extranjeros, mandándolos a clubes de media tabla para que los utilicen, en donde en caso de que uno de ellos destaque, pueda ser puesto como moneda de cambio para así destrabar negociaciones por mexicanos de Selección Nacional.

“Dije en 2017 que Chivas tiene que comprar extranjeros. Diez extranjeros y dos los presta al Querétaro, dos al Puebla, dos a Juárez, a todos lados. Y Chivas los va a financiar, hasta las nóminas y el costo.

“Va a invertir dos o tres millones de dólares, de esos 10 jugadores alguno va a funcionar y te lo va a pedir Cruz Azul, te lo va a pedir América, te lo va a pedir Tigres. Te lo van a pedir equipos que invierten fuerte. Moneda de cambio: ‘yo quiero a Marcel Ruiz y escoge a uno de los 10 que tengo para ti’. ‘Quiero a Erik Lira. Agarra de los 10 y yo me traigo a un seleccionado mexicano'”, explicó el exdefensor rojiblanco en el podcast Lescals.

Tiburón lamenta poca visión en el pasado en Chivas

Joel Sánchez destacó que actualmente el Guadalajara está tratando de proveerse de refuerzos mexicanos que cuenten también con la nacionalidad estadounidense, recordando el fracaso que resultó la franquicia de Chivas USA en la MLS, en donde pudieron facilitar esa extracción de jugadores desde hace más de 15 años.

“Ahorita Chivas está muy enfocado y está echando mano de los mexicoamericanos y si tenían la franquicia de allá de Chivas USA. ¿Y ahora van por jugadores de allá para acá? Si tenían allá una sucursal de Chivas y como no fue negocio, la dejaron de lado“. concluyó el exdefensor rojiblanco.