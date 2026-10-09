El '4K' se está consolidando como un delantero importante en el Guadalajara y la prueba es que suele anotar en los Clásicos contra azulcremas y rojinegros.

Chivas ha encontrado a un delantero que no solamente aparece cuando se le necesita, sino que se agranda en los momentos de mayor apremio y ese es Ricardo Marín, quien sigue incrementando su cuota de goles con el Rebaño en donde ha convertido al Atlas y al América en dos de sus víctimas favoritas.

Durante su estadía en el Guadalajara, el ‘4K’ ha marcado un total de 19 goles oficiales, de los cuales 17 dianas las ha registrado en la Liga MX, además de dos anotaciones más en la Concachampions en la edición del 2024.

Sin embargo, de esos 19 goles como jugador del Rebaño, Ricardo Marín ya ha vacunado en los dos Clásicos rojiblancos, anotándole un total de 3 goles al Atlas y dos al América, en donde a las Águilas les ha marcado en Concachampions y en Liga MX.

Goles al Atlas

Doblete en el Apertura 2023

Ricardo Marín llegó como refuerzo de Chivas para el Apertura 2023, en donde en su primer Clásico Tapatío se destapó con un doblete que orquestó al Guadalajara a una contundente victoria por marcador de 4-1, en donde su festejo se hizo memorable al emular a Adolfo Bautista, colocando las manos en la cintura, recordando cuando el Bofo se negó a celebrar un gol a los rojinegros por considerarlos “un equipo insignificante”.

Gol en el Apertura 2024

En el Apertura 2024, Ricardo Marín volvió a vacunar a los Zorros, en donde anotó el primer gol de la noche para el Rebaño; sin embargo, los rojiblancos ya iban perdiendo por marcador de 0-3, por lo que ese intentó resultó inútil. Como dato adicional, fue el último partido de Fernando Gago en el banquillo de Chivas.

Goles al América

Gol en Liga MX

Ricardo Marín anotó su primer gol en un Clásico Nacional de Liga MX en esta edición del Apertura 2026, en donde marcó el 2-0 en favor del Guadalajara tras un atajadón de Rodolfo Cota después de un remate de cabeza de Santiago Sandoval, en donde el ‘4K’ llegó por sorpresa y empujó la redonda al fondo de las redes.

Gol en Concachampions

En los Octavos de Final de la Concachampions 2024, el Guadalajara dio una actuación para el olvido en el duelo de Ida en el Estadio Akron, en donde cayeron por marcador de 0-3, por lo que salieron en búsqueda de la hazaña en el duelo de vuelta en el Estadio Azteca.

En aquella ocasión, Ricardo Marín fue el encargado de acercar al chiverío al milagro, anotando el segundo gol rojiblanco de la noche en menos de media hora. Sin embargo, no lograron la remontada y cayeron eliminados en dicha instancia.

Repartición de goles de Ricardo Marín en Chivas