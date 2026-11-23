Concluyó la fase regular del Apertura 2026, por lo que ahora solamente quedan en competencia los ocho mejores clubes de la Liga MX, por lo que se espera que los enfrentamientos más emocionantes apenas están por vivirse en el futbol mexicano, en donde Chivas tratará de mantenerse en la carrera por el título de Liga MX.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El triunfo del Guadalajara sobre Cruz Azul determinó los cruces que se registrarán en los Cuartos de Final de la Liga MX, en donde se colocaron todos los clubes en la tabla de posiciones , conociendo sus destinos en la contienda por el trofeo.

¿Cuándo se jugarían los Cuartos de Final entre Chivas y Pachuca?

La realidad es que será hasta este lunes cuando se hagan oficiales los horarios de los Cuartos de Final de la Liga MX; sin embargo, se vislumbra que el Guadalajara pida disputar sus partidos en jueves 26 y domingo 29, para contar con un día más de descanso tras jugar el domingo por la noche contra Cruz Azul en la jornada 17 del futbol mexicano.

¿Cómo fue el último antecedente entre Chivas y ...?

El más reciente antecedente entre Chivas y Pachuca se vivió en la jornada 6 del Apertura 2026, en donde el Guadalajara se metió a la cancha del Estadio Hidalgo y salió con un doloroso empate, tras perder la ventaja obtenida en la recta final del partido por conducto de Salomón Rondón.

PUBLICIDAD

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026?