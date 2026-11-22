Chivas ha firmado otro semestre brillante dentro de la Liga MX, en donde el equipo encabezado por Gabriel Milito logró cerrar el Apertura 2026 en el top 3 de todo el futbol mexicano, por lo que nuevamente cuenta con la etiqueta de serio contendiente al título debido al nivel demostrado durante 17 jornadas.

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El Guadalajara presume 30 puntos y está instalado en el tercer lugar antes de su duelo contra Cruz Azul, en donde los rojiblancos ya no pueden ir más para abajo; sin embargo, si derrotan a La Máquina se instalarían en el primer lugar de la Liga MX ya que llegarían a 33 unidades, mientras que los celestes tienen 32.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

POSICIÓN EQUIPO DIFERENCIA

DE GOLES PUNTOS 1 Cruz Azul 11 32 2 América 14 30 3 Chivas 11 30 4 Atlas -3 28 5 Toluca 12 27 6 Monterrey 4 27 7 León 3 26 8 Pachuca 11 25

¿Quién sería el rival de Chivas en el Apertura 2026?

Si Chivas gana se quedaría en primer lugar y su rival sería el octavo, que es Pachuca.

Si Chivas empata, se posicionaría en el segundo lugar, por lo que su rival sería el séptimo lugar que es el Club León.