Chivas ha firmado otro semestre brillante dentro de la Liga MX, en donde el equipo encabezado por Gabriel Milito logró cerrar el Apertura 2026 en el top 3 de todo el futbol mexicano, por lo que nuevamente cuenta con la etiqueta de serio contendiente al título debido al nivel demostrado durante 17 jornadas.
El Guadalajara presume 30 puntos y está instalado en el tercer lugar antes de su duelo contra Cruz Azul, en donde los rojiblancos ya no pueden ir más para abajo; sin embargo, si derrotan a La Máquina se instalarían en el primer lugar de la Liga MX ya que llegarían a 33 unidades, mientras que los celestes tienen 32.
Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|DIFERENCIA
DE GOLES
|PUNTOS
|1
|Cruz Azul
|11
|32
|2
|América
|14
|30
|3
|Chivas
|11
|30
|4
|Atlas
|-3
|28
|5
|Toluca
|12
|27
|6
|Monterrey
|4
|27
|7
|León
|3
|26
|8
|Pachuca
|11
|25
¿Quién sería el rival de Chivas en el Apertura 2026?
- Si Chivas gana se quedaría en primer lugar y su rival sería el octavo, que es Pachuca.
- Si Chivas empata, se posicionaría en el segundo lugar, por lo que su rival sería el séptimo lugar que es el Club León.
- Si Chivas pierde, se mantiene en el tercer lugar y tendría que enfrentarse al Monterrey de Matías Almeyda.
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