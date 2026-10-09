Todos los detalles para que no te pierdas el duelo de la jornada 11 entre el Guadalajara y los Zorros en la reanudación de la Liga MX.

La espera por fin terminó y la Liga MX reanudará sus actividades y lo hará con el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, duelo en el que se jugarán el orgullo y la cima de la tabla de posiciones del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Jalisco.

Guadalajara venía lidiando con una baja de juego que le afectó en las dos jornadas anteriores; sin embargo, Gabriel Milito logró cambiarle la cara al Rebaño con el triunfo sobre el América en el duelo amistoso en Oakland por la Fecha FIFA el fin de semana pasado.

Por su parte, los Zorros se encuentran con el ánimo a tope tras registrar un importante triunfo sobre Xolos en el Estadio Caliente antes del parón por la Fecha FIFA, por lo que el equipo comandado por Hernán Crespo tratará de dar la campanada a costa del Rebaño Sagrado.

¿Quiénes serían los ausentes de Chivas para el Clásico Tapatío contra Atlas?

Omar Govea – Suspensión

Luis Romo – Lesión

Bryan González – Lesión

José Castillo – Lesión

Miguel Gómez – Lesión

Miguel Tapias – En duda

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío vivirá una edición más de la rivalidad entre el Guadalajara y el Atlas este sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está programado para iniciar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Atlas vs. Chivas?

El duelo entre rojiblancos y rojinegros contará con múltiples opciones para verlo GRATIS, ya que será transmitido por televisión abierta por el Canal 5, además de que estará vía streaming en YouTube por el canal de Layvtime. Además de dichas alternativas, los aficionados podrán verlo EN VIVO también por televisión de paga por la señal de TUDN o por la plataforma de Vix.

¿Cómo van Chivas y Atlas en la tabla de posiciones?