Luego de encender las alarmas, ya hay primeras noticias sobre los estudios de Diego Campillo y la gravedad de su lesión.

Diego Campillo encendió todas las alarmas cuando salió lesionado apenas al medio tiempo del partido entre Chivas y Atlas de este sábado. Lo que más preocupó fue la forma en que tuvo que abandonar la cancha: ni siquiera pudo apoyar el pie y necesitó la ayuda de los médicos del Guadalajara para abandonar el terreno de juego.

Tras el partido, en la conferencia de prensa, Gabriel Milito confirmó que el defensor rojiblanco sí sufrió una lesión, aunque prefirió no dar un diagnóstico. El técnico explicó que los estudios se le realizarían este domingo y que serían los que revelarían la verdadera gravedad de las molestias de Campillo.

Ahora, el periodista Rodrigo Camacho ya dio a conocer los primeros resultados. La radiografía que le practicaron al canterano rojiblanco descartó una fractura, lo cual es una excelente noticia tanto para el Guadalajara como para el propio Campillo. Y es que, para muchos, la escena recordaba lo ocurrido en el Clásico Tapatío del año pasado, cuando sufrió la fractura de un dedo del pie que lo dejó fuera de las canchas por más de tres meses.

Sin embargo, todavía no es momento de cantar victoria. El dolor que sufría Campillo era muy evidente, por lo que se le seguirán realizando estudios para confirmar qué fue lo que realmente sucedió y por qué no podía ni siquiera soportar su propio peso al salir del campo. Así que, por ahora, habrá que esperar más información antes de saber qué tan lejos está de volver a las canchas.

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La eventual baja de Campillo es especialmente delicada porque estaba en la cancha cubriendo las funciones de Luis Romo, quien también está descartado luego de haberse lesionado con la Selección Mexicana en semanas pasadas. Esto deja a Gabriel Milito con cada vez menos opciones para cubrir la posición del líbero, al menos con las mismas cualidades que exige su modelo de juego.

La línea defensiva de Chivas sigue siendo golpeada por las lesiones

Lo de Diego Campillo no es la única lesión que ha golpeado recientemente a la zaga rojiblanca. A su posible baja se suma la de Luis Romo, lesionado con la Selección Mexicana, y la de José Castillo, quien desde hace varios meses no puede jugar con Chivas sin que exista información oficial del club sobre lo que le ocurre. Además, Brian González parece no haberse recuperado al 100 % de su lesión anterior, lo que termina de complicarle la alineación a Gabriel Milito.