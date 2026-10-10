El defensor del Guadalajara no pudo concluir el partido contra los rojinegros por una dolencia.

Chivas sigue sufriendo la maldición de las lesiones en este Apertura 2026 y después de múltiples jugadores lastimados se habría sumado a ese listado el defensor Diego Campillo, quien no pudo terminar el Clásico Tapatío contra Atlas.

El zaguero del Guadalajara arrancó como titular en el choque contra los rojinegros, en donde tuvo una destacada actuación tratando de sumarse al ataque y haciendo sus recorridos en el aparato defensivo.

Sin embargo, para el segundo tiempo, Campillo no pudo salir a jugar y cedió su lugar a Carlos Hernández, en donde el reportero de TUDN, Érick López, quien se encontraba a nivel de cancha en la transmisión, confirmó que se debió a una molestia física.

La lista de lesionados de Chivas

Bryan González

Luis Romo

José Castillo

Miguel Tapias

Miguel Gómez

Diego Campillo

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.