El entrenador del Guadalajara sorprendió a todos al realizar un nuevo debut con una de las joyas más importantes de la cantera rojiblanca.

Gabriel Milito es un entrenador que tiene confianza ciega en los jugadores de fuerzas básicas y así lo ha demostrado de cara al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, en donde decidió debutar y de titular a Leonel Calderón, futbolista que ha destacado en fuerzas básicas.

Ante las ausencias de varios defensores por lesión, el entrenador argentino decidió no arriesgar y apostar por un lateral izquierdo nominal para enfrentar a los Zorros, por lo que se decantó por el juvenil de apenas 19 años de edad.

Leonel Calderón ha tenido un brillante proceso en divisiones inferiores del Guadalajara, por lo que llamó la atención de Gabriel Milito desde hace varios meses, por lo que fue convocado a la pretemporada previa a este Apertura 2026, en donde el sudamericano lo ha ido probando y observando.

El talento de Calderón le permitió hacer su debut en el Tapatío en Liga de Expansión el pasado mes de julio, por lo que siguió creciendo futbolísticamente, demostrándolo en el amistoso del Guadalajara contra América, en donde tuvo una destacada participación con el primer equipo.

Perfil de Leonel Calderón

Nombre: Leonel Calderón Oviedo

Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 2007

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California Norte

Posición: Lateral izquierdo / mediocampista izquierdo

Estatura: 1.80 metros

Perfil: Izquierdo

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.