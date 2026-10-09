En redes sociales comenzó a circular una imagen que sentenciaría el futuro inmediato de los tres futbolistas del Guadalajara de cara al Clásico Tapatío.

Después de varias semanas de espera, la Liga MX volverá a tener actividad en el Apertura 2026 y con ello se disputará uno de los duelos más esperados que será el Chivas contra Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, en donde entre los aficionados rojiblancos existe incertidumbre sobre José Castillo, Miguel Gómez y Bryan González.

Hay que recordar que los tres futbolistas del Guadalajara están lesionados; sin embargo, estarían en la recta final de sus respectivas recuperaciones de las lesiones musculares que sufrieron; sin embargo, el que realizaran el viaje la semana pasada rumbo a Oakland para el amistoso contra América llenó de optimismo a los aficionados del conjunto tapatío.

Sin embargo, todo parece indicar que su reaparición con el chiverío deberá esperar, ya que en redes sociales ha comenzado a circular una fotografía compartida por un miembro del cuerpo técnico del Rebaño en el que se les aprecia a Castillo, Gómez y Cotorro trabajando por separado bajo la leyenda: “Readaptando ando”, en donde aparece un reloj de arena.

En caso de confirmarse esta versión, los tres defensores del Guadalajara quedarían descartados para el duelo contra los Zorros y esperarán su turno para la próxima jornada cuando se enfrenten a Tigres, aunque dependerá de la evolución que presente cada uno.

¿Quiénes más causarían baja de Chivas contra Atlas?

Además de estos tres futbolistas que están en la recta final de sus respectivas rehabilitaciones, Gabriel Milito no podrá echar mano de Luis Romo, quien sufrió una lesión muscular durante la Fecha FIFA con la Selección Mexicana en el partido contra Estados Unidos.

Por si fuera poco, el Guadalajara tampoco contará con Omar Govea, quien perdió la cabeza y se hizo expulsar en el partido contra Querétaro, por lo que deberá cumplir con su partido de suspensión en el choque contra los rojinegros.

Encuesta ¿Cuál de los lesionados ha hecho más falta a Chivas? ¿Cuál de los lesionados ha hecho más falta a Chivas? José Castillo Bryan González Miguel Gómez Ya votaron 3 hinchas

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.