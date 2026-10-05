Chivas se prepara de la mejor manera para enfrentar a Atlas tras superar a América en Estados Unidos. Sin embargo, el técnico argentino recibió malas noticias sobre Luis Romo.

El próximo fin de semana Chivas enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en la Liga MX. A menos de una semana para el partido, la Selección Mexicana confirmó que Luis Romo causa baja para el duelo contra Chile debido a que está lesionado.

Sin duda el próximo sábado se juega un verdadero partido en el que está en duelo el honor en la ciudad más importante de México. Por esta razón, el Rebaño Sagrado necesita quedarse con la victoria para que quede atrás lo sucedido contra América en el Estadio Azteca.

En medio de este contexto, el Guadalajara recibió la peor noticia sobre Luis Romo debido a que la Selección Mexicana confirmó que el capitán de Chivas causa baja por lesión ante Chile. De esta manera, el Rebaño Sagrado contará con una baja sensible para enfrentar a Atlas.

La Selección Mexicana

Cabe destacar que Gabriel Milito había convocado a varios jugadores que estaban lesionados para enfrentar a América en Oakland. Sin embargo, el técnico argentino decidió dejar fuera del banco de suplentes a Bryan González, José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias, mientras que Omar Govea no fue tenido en cuenta a pesar de que fue expulsado ante Querétaro.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.

Comunicado de la Selección Mexicana