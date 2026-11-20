Chivas está por disputar uno de los partidos más importantes del Apertura 2026, pues este domingo 22 de noviembre recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron para definir su posición final en la Tabla General antes de comenzar la Liguilla . Y es que el equipo de Gabriel Milito todavía tiene posibilidades de terminar entre los primeros lugares del campeonato, por lo que conseguir una victoria podría representar una ventaja importante de cara a las eliminatorias. Sin embargo, el Guadalajara también tendrá que enfrentar a uno de los principales candidatos a conquistar el título, una Máquina que ha sido especialmente complicada para los rojiblancos durante los últimos torneos y que buscará cerrar la fase regular con un resultado positivo.

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De hecho, Chivas llega a este compromiso como ligero favorito para conseguir los tres puntos, con un 40% de probabilidades de derrotar a Cruz Azul, mientras que el empate tiene un 24% de posibilidades y una victoria de la Máquina alcanza el 36%. Estas cifras reflejan lo equilibrado que podría resultar el encuentro, pues aunque el Guadalajara tendrá la ventaja de jugar frente a su afición, los cementeros también cuentan con argumentos importantes para buscar el triunfo. Sin embargo, estas probabilidades también fueron utilizadas por Omar Villa Villa, periodista de TV Azteca, para realizar un interesante ejercicio estadístico, con el objetivo de intentar anticipar en qué posición terminará el Rebaño Sagrado y cuál podría ser su primer rival durante la Liguilla.

Y es que Omar Villa Villa realizó 100 simulaciones de los resultados de la Jornada 17 del Apertura 2026, tomando como referencia las probabilidades de victoria, empate y derrota que tiene Chivas en su enfrentamiento contra Cruz Azul. Además, el periodista generó resultados aleatorios para los demás compromisos de la última fecha, con la intención de observar cómo podrían modificarse las posiciones de la Tabla General en diferentes escenarios. De esta manera, el ejercicio permitió identificar cuáles serían las posiciones finales y los posibles rivales de Cuartos de Final que aparecieron con mayor frecuencia para el Guadalajara. Aunque se trata únicamente de una simulación y no de una predicción definitiva, los resultados ofrecen una perspectiva interesante sobre lo que podría suceder este fin de semana.

De acuerdo con los resultados del ejercicio, Chivas terminó en el tercer lugar de la Tabla General en el 38% de las simulaciones realizadas, por lo que esa fue la posición que apareció con mayor frecuencia entre los 100 escenarios analizados. Esto significa que, aunque el Guadalajara todavía tiene posibilidades de mejorar su ubicación e incluso pelear por el liderato, también existe una posibilidad importante de que termine la fase regular en el tercer puesto. Sin embargo, el resultado dependerá tanto de lo que consiga el equipo de Gabriel Milito contra Cruz Azul como de los marcadores que se presenten en los demás encuentros de la Jornada 17, por lo que todavía pueden existir diferentes combinaciones antes de conocer la clasificación definitiva.

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En cuanto a los posibles enfrentamientos de Cuartos de Final, Santos Laguna y Atlas aparecieron como los rivales más probables para Chivas, cada uno con un 21% de frecuencia en las simulaciones, mientras que Rayados de Monterrey se ubicó muy cerca con un 20%. De esta manera, los tres equipos concentraron el 62% de los escenarios analizados por Omar Villa Villa, aunque ninguno apareció con una ventaja demasiado amplia sobre los demás. Por eso, el Rebaño Sagrado todavía podría encontrarse con diferentes rivales en su primera eliminatoria de la Liguilla, dependiendo de cómo termine la última jornada.

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Chivas le ganó a Santos y Rayados en la fase regular, empató con Atlas

Una de las noticias más interesantes para el Guadalajara es que los tres rivales que aparecieron con mayor frecuencia en las simulaciones son equipos contra los que Chivas consiguió sumar puntos durante la fase regular del Apertura 2026. Y es que el Rebaño Sagrado logró imponerse tanto a Santos Laguna como a Rayados de Monterrey, mientras que contra Atlas consiguió rescatar un empate en el Clásico Tapatío. Estos antecedentes podrían representar un impulso de confianza para los dirigidos por Gabriel Milito, especialmente porque ya conocen algunas de las fortalezas y debilidades de sus posibles adversarios.